Brasil investiga nexos de la derecha de Estados Unidos con Flávio Bolsonaro

Se analiza en Brasil una supuesta interferencia a favor de Flávio Bolsonaro a través de una organización cofundada por el vicepresidente de Estados Unidos.

El Partido de los Trabajadores (PT) del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha solicitado al Supremo Tribunal Federal (STF) la apertura urgente de una investigación por supuesta financiación de Estados Unidos a favor de la candidatura de Flávio Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña.

Bolsonaro pertenece al Partido Liberal (PL) y es hijo del expresidente Jair Bolsonaro. En las elecciones presidenciales de octubre competirá contra el oficialismo de Brasil.

En un escrito dirigido al juez Flávio Dino, la formación oficialista insta a la Policía Federal a indagar en posibles aportaciones de una organización vinculada a la derecha estadounidense, la Rockbridge Network --cofundada por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance--. El PT busca aclarar si empresarios intermediaron para canalizar servicios y fondos foráneos no declarados a la campaña de Bolsonaro, eludiendo las leyes electorales brasileñas.

Asimismo, el comunicado emitido por el partido resalta la difusión gratuita de documentales y cursos de productoras vinculadas a sociedades extranjeras en las plataformas del PL, lo que podría constituir una donación encubierta. El PT también alerta sobre una campaña de publicaciones pagadas en la red social X para inflar la percepción de favoritismo de Bolsonaro utilizando las cuotas de la casa de apuestas Polymarket, omitiendo la identidad de los financiadores de dichos anuncios.

JD Vance, vice de Trump, estaría interfiriendo con dinero en las elecciones de Brasil. Foto: Efe Reacción del oficialismo de Brasil Ante estas presuntas irregularidades, el PT ha exigido medidas para la conservación de contratos, archivos y registros digitales, advirtiendo de que las decisiones de gobiernos y entidades extranjeras no pueden ejecutarse en Brasil para desequilibrar la carrera presidencial.