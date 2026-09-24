La alianza entre Estados Unidos y China no se corta: extendieron su tregua comercial hasta enero tras la cumbre

En la antesala de una histórica cumbre bilateral, las Administraciones de Estados Unidos y China oficializaron la extensión de su tregua comercial hasta el próximo 10 de enero. El anuncio fue confirmado por el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, pocas horas antes del arribo del presidente Xi Jinping a la ciudad de Washington, en el marco de su primera visita de Estado a la capital estadounidense en once años.

La confirmación se dio durante una entrevista televisiva en Fox News, luego de que Bessent encabezara una serie de reuniones de alto nivel con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, jefe del equipo económico de Pekín. Las conversaciones bilaterales iniciaron durante el fin de semana en Nueva York y continuaron en Washington con el objetivo de destrabar el conflicto arancelario y sentar las bases del diálogo directo entre Donald Trump y el mandatario chino.

“Hemos acordado hoy que extenderemos lo que llamamos el Acuerdo de Busan, la distensión económica entre ambos países que estaba programada para terminar el 10 de noviembre. Eso se va a extender hasta el 10 de enero para darnos más tiempo para ver qué podemos hacer en el frente económico”, precisó el funcionario norteamericano.

Negociación arancelaria y el temario de la cumbre en la Casa Blanca EFE A pesar de la prórroga alcanzada, el Secretario del Tesoro mostró cautela respecto a la posibilidad de rubricar un tratado comercial definitivo a principios del año próximo, reconociendo que no hay certezas de concretar un pacto de mayor envergadura o si se optará por prorrogar nuevamente el esquema actual. Asimismo, deslizó críticas al señalar que Beijing presenta demoras en compromisos del sector agrícola, aunque destacó las compras de soja concretadas durante el año.

En el plano económico, ambas potencias avanzan en las negociaciones para aplicar una rebaja recíproca de aranceles sobre un paquete de bienes no sensibles cotizado en unos US$30.000 millones. En ese sentido, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, ratificó que los equipos técnicos de Washington y Beijing trabajan en la letra chica para definir los aspectos operativos e implementar la medida a la brevedad.