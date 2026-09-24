El acuerdo con Estados Unidos: trenes, recursos clave y oportunidades para Mendoza

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos para ejecutar el Corredor Andes-Atlántico es un paso estratégico para ambos países porque involucra la explotación de algunos de recursos estratégicos y la construcción de infraestructura para ello. Todo, mirando al norte como socios y a los puertos del este como terminales de despacho. El petróleo y el gas de Vaca Muerta , el litio del norte argentino, los “data center” de la Patagonia y otros recursos, como uranio y tierras raras para la energía, son algunos de los ejes.

La infraesrtuctura se transforma en un punto clave por las enormes distancias entre el sitio donde están los recursos y los puertos por donde se puede exportar. Por eso hay decisiones clave. El Corredor Andes-Atlántico busca facilitar la inversión pública y privada en transporte, energía e infraestructura digital a largo plazo, consolidando a los Estados Unidos como un socio fundamental en infraestructura e inversión para Argentina.

Las exportaciones de minerales, petróleo y gas aumentarán a través de inversiones estadounidenses e inversiones respaldadas por los Estados Unidos en ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos e infraestructura de generación y transmisión de energía, construidas sobre una base de tecnología confiable que busca garantizar una eficiencia óptima y máxima ciberseguridad”, dice la declaración conjunta firmada por el subsecretario de Estados de EE.UU., Christopher Landau, y el Canciller argentino, Pablo Quirno.

Mendoza tiene un rol lateral en el tema por el poco desarrollo de algunos proyectos y la demora en la concreción de inversiones. Sin embargo puede haber una oportunidad para acceder a la infraestructura de la que hoy carece. Entre los minerales críticos que incluye el acuerdo está el cobre, litio y, potencialmente, uranio, recurso con el que Mendoza tiene historia en su desarrollo pero con trabazones ambientales, operativas y legales. Desde la década de los 70 Estados Unidos tiene en carpeta los proyectos de uranio de Mendoza, por los recursos hallados y el desarrollo para explotarlos.

La Provincia tiene dificultades logísticas en el Sur, donde están los recursos, para poder explotarlos. Eso genera una desventaja en su competitividad. Ocurre con las rutas, acceso a energía y áreas logísticas en los yacimientos con potencial en Vaca Muerta ; incluso con una de las minas que más prometía y sigue sin desarrollo.

Ejes y oportunidades

El acuerdo incluye 4 ítems clave y un vínculo geopolítico relevante: Estados Unidos como socio en cada paso. En la comunicación conjunta se mencionan esos cuatro ejes:

Sector de Transporte: Identificar proyectos de infraestructura prioritarios para la rehabilitación y expansión de ferrocarriles, vías navegables y puertos, con oportunidades para que empresas estadounidenses compitan en licitaciones o en calidad de subcontratistas.

Sector Energético: Desarrollar comercialmente los recursos energéticos de la región de Vaca Muerta mediante inversión, tecnología e instrumentos financieros estadounidenses, incluyendo préstamos directos, garantías de préstamos y productos de seguros para movilizar capital, equipos y proveedores de servicios de los Estados Unidos.

mediante inversión, tecnología e instrumentos financieros estadounidenses, incluyendo préstamos directos, garantías de préstamos y productos de seguros para movilizar capital, equipos y proveedores de servicios de los Estados Unidos. Sector de Minerales: Identificar oportunidades en el marco del Acuerdo Marco de Minerales Críticos EE. UU. -Argentina para respaldar la minería y el procesamiento de minerales críticos, avanzando en los compromisos para asegurar las cadenas de suministro y promover la diversificación de las cadenas de suministro globales.

Sector Digital: Apoyar el uso de tecnología confiable y colaborar en la seguridad de plataformas y equipos de inspección aduanera, de manera coherente con el Artículo 3.2 del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos entre los Estados Unidos y la Argentina.

La promesa es la posibilidad de acceso a crédito en entidades financieras de Estados Unidos, siempre con empresas de esa nacionalidad asociadas, y participación en los negocios. El plan de LNG (para transportar gas de Vaca Muerta, licuarlo y exportarlo) que lidera YPF junto a las empresas Eni y XRG/ADNOC es el más ambicioso, pero no el único. También con el impulso de la petrolera estatal, hay ramales ferroviarios que se busca expandir para llevar insumos hacia Neuquén, como arena, y transportar productos gestados alrededor de Vaca Muerta. El propio Horacio Marín, por ejemplo, dijo que YPF tiene proyectado un tren desde Entre Ríos hasta el sur de Mendoza para llevar arena. Pero a esa idea le surgió un proyecto competidor: llevar la arena en barco hasta Bahía Blanca y luego en tren hasta Añelo. El tren Norpatagónico no llevaría solo arena, sino insumos críticos para la actividad en un recorrido de casi 600 kilómetros. Ese ramal tampoco le quedaría lejos al sur mendocino.

Uno de los proyectos mineros más ambiciosos y vapuleados de Mendoza tiene, justamente, un problema logístico y no está lejos del núcleo que todos miran, es decir el norte neuquino. Se trata de Potasio Río Colorado, la mina que hoy está a cargo de la empresa Minera Aguilar y cuyo plan de inversión se incumplió.

Antes que Argentina ponga el foco en Vaca Muerta, el proyecto minero mendocino era la inversión privada más importante del país. Incluía el diseño del trazado de una línea ferroviaria que salía desde Mendoza, atravesaba las provincias de Neuquén y Rio Negro para unirse con el ramal Bahía Blanca- Zapala y la construcción de un puerto en Bahía Blanca. Es decir, una infraestructura logística enorme que haría del sur de Mendoza un eje productivo. Esa propuesta original desarrollada por Vale, que comenzó a ejecutarse, fracasó. El “recálculo” de los nuevos dueños hizo cambiar el horizonte. Y la idea era sacar el potasio por tren, pero hacia el Este. Pero tampoco se reactivó y la “nueva” propuesta era producir a una escala más baja y con el camión como medio. “Con respeto a la solución logística, el Comprador ha convenido con BCyL S.A., perteneciente a Trenes Argentinos, la salida pr vía de tren desde Palmira a puerto y la posibilidad del restablecimiento del ramal "Las Catitas — Monte Comán- Malargüe", dice el contrato firmado entre el exgobernador Rodolfo Suarez y Minera Aguilar. Hoy ese plan está parado. El potasio del yacimiento mendocino tenía como principal destino Brasil, país con el que Javier Milei ha trizado las relaciones.