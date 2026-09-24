Encontraron muerta a una modelo brasileña dentro del auto de su exnovio y hay conmoción en Francia

La Justicia de Francia se encuentra investigando qué ocurrió con Larissa Brito dos Santos , una modelo brasileña de 25 años cuyo cuerpo apareció el lunes dentro del vehículo de su expareja. El hallazgo se produjo durante un control de rutina sobre la autopista A8, en las proximidades de Brignoles, en el sudeste del país.

El auto era manejado por Mathieu , de 29 años, quien había mantenido una relación con la joven. Los efectivos encontraron restos dentro del baúl, colocados en bolsas de plástico. Tras el procedimiento, el hombre fue arrestado y quedó a disposición de las autoridades. Hasta el momento, rechaza las acusaciones.

La desaparición de Larissa había sido denunciada pocas horas antes por un hombre que afirmó ser amigo de la joven. Este se presentó ante la Policía de Niza y contó que había ido hasta el departamento de la víctima cuando vio salir a un hombre que llevaba varias bolsas. Luego, de acuerdo con su relato, esas bolsas fueron colocadas en el baúl de un automóvil.

Los investigadores también observaron señales que indicarían que el departamento de la joven había sido limpiado poco antes de su intervención.

Otro elemento que forma parte de la pesquisa es el mensaje que Larissa le envió a su madre, Liliane Brito Nogueira, durante el domingo. "Mathieu está aquí” , fue el mensaje que le envió la joven para informarle que el acusado se encontraba en su casa.

Después de esa comunicación, la familia perdió contacto con ella. Su madre intentó llamarla y también buscó comunicarse con Mathieu. Según contó, una persona atendió el teléfono y aseguró que Larissa estaba durmiendo. Ante la respuesta, Liliane manifestó que recurriría a la Policía y automáticamente su número fue bloqueado.

En esas horas, el actual novio de Larissa también habría ido hasta el departamento. Allí habría advertido que faltaban algunas pertenencias de la joven. Ese dato fue incorporado al expediente.

La relación de la joven con el hombre detenido

Larissa había emigrado desde San Pablo hacia Francia en 2023 y se había instalado en la zona de Niza. Su madre señaló que la joven había estado en pareja con Mathieu durante unos cinco meses.

El fiscal de Niza, Damien Martinelli, informó que el cuerpo presentaba lesiones compatibles con un arma blanca. Además, señaló que había sido desmembrado casi por completo.

La causa todavía no determinó de manera oficial las circunstancias del fallecimiento. La Justicia ordenó una autopsia para establecer cómo y cuándo murió la joven. El procedimiento está previsto para el lunes 28 de septiembre.

Mientras tanto, Mathieu continúa detenido en Niza. Por otro lado, la familia de Larissa inició una colecta en Brasil para cubrir los gastos vinculados con el traslado de sus restos desde Francia.