Un virus letal ya mató a 54 personas en Italia: hay 700 casos confirmados

Italia eleva a 54 los muertos por el virus del Nilo Occidental y confirma 700 casos de contagio. Se investida de qué manera llegó al país.

El virus del Nilo Occidental presente en Italia es trasmitido por mosquitos. Foto: Efe

El número de fallecidos por el virus del Nilo Occidental en Italia ha ascendido a 54 en la última semana, con un total de 700 casos de contagio confirmados, según el último boletín publicado este jueves por el Instituto Superior de Sanidad (ISS).

De los 700 casos detectados en 2026, 368 corresponden a la forma neuroinvasiva, la más grave de la enfermedad, incluidos cinco casos importados de Maldivas, Francia, Bélgica, Grecia y Países Bajos.

También se han notificado 88 casos asintomáticos identificados en donantes de sangre, 239 casos de fiebre (uno de ellos importado de Burkina Faso), 4 casos con otros síntomas y 1 asintomático adicional. La letalidad de las formas neuroinvasivas autóctonas se sitúa actualmente en el 14,6 %, frente al 14,9 % registrado en el mismo periodo del año pasado.

En el mismo periodo de 2025, el número de muertes se situaba en 48 y los contagios confirmados sumaban 680.

Italia investiga los modos de tranmisión del virus. Foto: Efe Cómo llega el virus a Italia El virus, transmitido por mosquitos del género Culex y con aves migratorias y gaviotas como reservorios principales, está presente actualmente en 83 provincias distribuidas en 19 regiones de Italia.