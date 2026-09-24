Escándalo en una boda: denuncias, rumores de infidelidad y una fuerte pelea familiar por 40.000 euros

Lo que debía ser un día de celebración terminó en un escándalo. Un casamiento realizado el pasado sábado en Gomesende, Galicia, España, acabó con peleas entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Tras el episodio circularon versiones sobre un reclamo de dinero, una supuesta infidelidad y una posible separación de los recién casados.

La pareja —él español y ella de origen colombiano— había elegido A Casa da Tulla, una casona del siglo XVII situada cerca de la frontera con Portugal, para celebrar su matrimonio. Sin embargo, durante el festejo surgieron discusiones entre integrantes de ambas familias.

Peleas, vajilla rota y la llegada de la Guardia Civil Los propietarios del establecimiento describieron lo ocurrido como un espectáculo desagradable. En medio de las peleas se rompió vajilla y la situación requirió la presencia de la Guardia Civil, que llegó al lugar para calmar los enfrentamientos.

Las primeras versiones atribuyeron el conflicto a una supuesta disputa económica. Según esos relatos, la novia habría reclamado 40.000 euros vinculados con un presunto acuerdo prenupcial y los regalos de los invitados. La negativa del novio habría desatado una discusión en la que intervinieron hermanos de ambos y que derivó en agresiones verbales y físicas.

Rumores de infidelidad y una supuesta separación Con el paso de las horas circularon nuevos rumores. Algunos apuntaban a un supuesto encuentro de la novia con un joven que había participado en la organización del evento. Otros sostenían que ella no sentía nada por su marido y que había acudido a un abogado para iniciar los trámites de divorcio.