Un argentino desapareció tras un viaje a Italia y su familia pide ayuda para encontrarlo: qué se sabe

Nicolás Merlano, un argentino de 42 años que había viajado como turista por Europa , es buscado intensamente a nivel internacional luego de permanecer casi tres meses sin contacto con su familia.

Según se dio a conocer, la última comunicación tuvo lugar el pasado 27 de junio, cuando contó que había sufrido el robo de una mochila en la que llevaba dinero para continuar su viaje. El hombre tenía previsto regresar a la Argentina el 28 de agosto, cuando vencía su estadía como turista, pero nunca volvió al país. Ante la falta de noticias, sus familiares realizaron la denuncia y se activó una alerta internacional de Interpol para intentar localizarlo.

Merlano había viajado a Europa en mayo y durante su recorrido pasó por España, Francia y Bélgica antes de llegar a Italia . Su hermana Daniela contó que la última vez que la familia habló con él fue mediante WhatsApp y que, durante esa conversación, Nicolás relató el robo que había sufrido. “Nos contó que le habían robado su mochila con dinero para el viaje y un hombre de nacionalidad francesa le ofreció trabajo”, explicó.

La preocupación aumentó cuando llegó el 28 de agosto , fecha en la que Nicolás debía regresar a la Argentina y en la que también vencía su estadía como turista. Al comprobar que no había vuelto y que continuaban sin poder comunicarse con él, sus familiares avanzaron con las gestiones para intentar encontrarlo. La búsqueda llegó hasta Interpol, que activó una alerta internacional, mientras la familia comenzó a difundir públicamente el caso con el objetivo de conseguir información que permita reconstruir qué ocurrió después de aquella última conversación.

Pese a la difusión de la búsqueda, Daniela aseguró que hasta el momento no recibieron datos que permitan establecer dónde se encuentra su hermano. En medio de las gestiones, les recomendaron contactar a un abogado internacionalista para avanzar con el caso, pero la familia explicó que no cuenta con los recursos necesarios para afrontar ese gasto. Daniela es docente y sus padres son jubilados, por lo que evalúan abrir una caja de ahorro en pesos y dólares para recibir colaboraciones que les permitan contratar asistencia legal.

Nicolás Merlano desapareció durante su viaje a Europa. Facebook

La búsqueda del argentino desaparecido en Italia

Mientras continúa la intervención de Interpol, la familia intenta reconstruir los últimos movimientos de Nicolás en Italia y determinar qué ocurrió después del 27 de junio. Uno de los últimos datos que conocen es que, luego del robo de la mochila donde llevaba dinero para el viaje, un hombre de nacionalidad francesa le había ofrecido trabajo. Desde entonces no volvieron a mantener contacto con él y tampoco tuvieron noticias cuando llegó la fecha prevista para su regreso a la Argentina.

A casi tres meses de la última comunicación, sus familiares mantienen activa la búsqueda y esperan obtener algún dato que permita establecer dónde se encuentra. La difusión del caso forma parte de los intentos por reconstruir el recorrido de Nicolás durante su estadía en Italia y conseguir información sobre sus movimientos posteriores al último mensaje enviado a su familia.