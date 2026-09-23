Campeones devaluados y un fútbol argentino cada vez más difícil de entender

La AFA decidió sumar este martes, para 2027, la Recopa de Campeones, una competencia que enfrentará a los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. Así, el calendario tendrá ocho títulos oficiales en juego durante un mismo año. Una verdadera locura. Es por eso que el fútbol argentino está a empezando a perder el real valor de ser campeón.

No es solamente una cuestión de cantidad de copas, sino de jerarquía. ¿Cuánto vale ser campeón cuando hay ocho títulos posibles en una temporada?

El fútbol argentino llegó a un punto en el que hasta cuesta explicarle a alguien que no lo mira cómo funciona. Apertura, Clausura, Tabla Anual, playoffs, Copa Argentina, Supercopa Argentina, Supercopa Internacional, Trofeo de Campeones y ahora la Recopa. Y hay algo todavía más difícil de explicar: un equipo puede terminar subcampeón y después tener la posibilidad de jugar una final por otro título. Se rifa el prestigio.

No compro el argumento, y me animo a decir que nadie lo hace, de que un fútbol con más copas es necesariamente un fútbol más solidario o federal como le hemos escuchado a muchos dirigentes.

Al contrario: cuando todo termina en una copa, las copas empiezan a valer menos.

Y hay otro detalle que no es menor. La figura de Claudio “Chiqui” Tapia tuvo durante estos años un respaldo enorme entre los hinchas a partir de la Selección argentina, especialmente durante la era de Lionel Messi y los grandes títulos conseguidos por el equipo de Lionel Scaloni.

Pero ese escenario cambió. Sin Messi en la Selección, Tapia ya no tiene ese mismo respaldo automático en la opinión del hincha. Y cada vez es más habitual escuchar insultos hacia el presidente de la AFA en las canchas, incluso vinculados a decisiones arbitrales.

Claudio Tapia volvió a compartir mates con Lionel Messi y Rodrigo De Paul antes de un partido de la Selección argentina.. Instagram @chiquitapia

No es difícil entender por qué.

Mientras la Selección consiguió recuperar una conexión extraordinaria con la gente, el fútbol local fue acumulando cambios de formato, torneos, copas y discusiones que lo hicieron cada vez más difícil de seguir. Y con esto también hablo de que los estadios están cada vez más vacios. Si, se perdió el interés de muchos.

El fútbol argentino tiene a las personas más pasionales del mundo. Tiene clubes con una historia enorme y una cultura futbolera que muchos países quisieran tener.

Por eso resulta contradictorio que sus propios dirigentes estén haciendo cada vez más difícil entenderlo.

El problema no es tener más copas. El problema es que, de tanto repartir títulos, estamos empezando a quitarle valor a ser campeón.