El Banco Nación ofrece un jugoso descuento para las compras en shoppings

Durante los jueves de septiembre, el Banco Nación ofrece descuentos importantes para comprar en centros comerciales.

Banco Nación impulsa “Jueves de Shopping, Pagá con BNA”, con descuentos exclusivos y cuotas en más de 90 centros comerciales de todo el país que se adhirieron al programa para fomentar el consumo. Los detalles del programa que podría extenderse durante el mes de octubre.

"El Banco Nación transforma cada semana en una oportunidad para ahorrar con beneficios para clientes a través de la campaña “Jueves de Shopping, Pagá con BNA”. La iniciativa está vigente en más de 90 centros comerciales de todo el país y sigue sumando nuevos comercios y adhesiones", destacaron desde la entidad.

Cómo es la propuesta del Banco Nación y qué shoppings están adheridos La propuesta permite acceder a un 20% de descuento en el rubro indumentaria, con tope de reintegro de $30.000 por compra y hasta 9 cuotas sin interés, utilizando tarjetas de crédito de la entidad a través de BNA+.

Con esta campaña, el Banco Nación reafirma su compromiso de acompañar a sus clientes con herramientas que faciliten el consumo y potencien el ahorro, consolidándose como una de las principales opciones de pago en el mercado.

Durante el primer mes de vigencia de la promoción se alcanzaron resultados altamente positivos, contribuyendo a posicionar los jueves como un nuevo día de consumo en los shoppings para los clientes del BNA