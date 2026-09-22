Préstamos de hasta $60 millones para jubilados: tasas y requisitos

Pedir un préstamo durante la jubilación exige mirar bastante más que el monto anunciado. Detrás de una oferta de varios millones de pesos aparecen intereses, impuestos y requisitos que pueden cambiar por completo el resultado. En septiembre, tres bancos mantienen líneas para este sector, con diferencias importantes en sus condiciones.

BBVA ofrece la cifra más alta, mientras que Banco Nación presenta un costo financiero menor para quienes cobran allí sus haberes. Comafi, por su parte, apunta a jubilados que todavía no son clientes. En todos los casos, el dinero queda sujeto a una evaluación crediticia: alcanzar los requisitos básicos no asegura la aprobación ni el desembolso del máximo publicado.

La propuesta de BBVA permite solicitar hasta $60 millones y devolverlos en un plazo de entre 6 y 72 meses. La gestión es digital y utiliza el sistema francés, bajo el cual las primeras cuotas contienen una proporción mayor de intereses. Para septiembre, el banco publica una Tasa Nominal Anual del 60% y una Tasa Efectiva Anual del 79,59%.

El dato más útil para comparar, sin embargo, es el Costo Financiero Total Efectivo Anual: llega al 100,13% porque incorpora intereses e IVA. La promoción rige hasta el 30 de septiembre de 2026 y depende de la aprobación de la entidad, según las condiciones oficiales de BBVA .

La línea Nación Previsional tiene un piso de $1 millón y permite obtener hasta $50 millones, también con un plazo máximo de 72 meses. Está reservada para jubilados, pensionados y retirados que reciben sus haberes en el banco; quedan fuera determinadas pensiones no contributivas o asistenciales. La cuota puede comprometer hasta el 35% de los ingresos netos mensuales.

El préstamo tiene una TNA fija del 49%, una TEA del 61,70% y un costo financiero total efectivo anual del 78,38%. Puede solicitarse desde BNA+ o en una sucursal y se instrumenta a sola firma mediante un pagaré. Las cifras se encuentran publicadas en el sitio del Banco Nación.

Comafi admite solicitudes de jubilados que no son clientes

Comafi tiene una propuesta diferente: ofrece hasta $10 millones a jubilados y pensionados que aún no operan con el banco. El plazo llega a 60 meses y el ingreso neto requerido parte de $273.000 mensuales. Para avanzar por Online Banking o WhatsApp se necesita una precalificación. Si el crédito se aprueba, las cuotas se descuentan de una cuenta abierta en la entidad. La información comercial de Comafi no fija una tasa exclusiva para este producto, por lo que ese dato debe confirmarse antes de contratar.

La tabla general de Comafi muestra que las condiciones varían según el paquete y la acreditación de haberes. Las tasas nominales para préstamos personales se ubican entre el 75% y el 85%, mientras que el costo financiero efectivo anual puede superar el 140%. Esa diferencia confirma por qué no conviene elegir solo por el monto disponible. Antes de firmar, resulta necesario conocer el valor de la primera cuota, la suma total por devolver, los cargos por cancelación anticipada y el costo financiero final.