Patricia Bullrich celebró el fallo que restituye la ley penal juvenil y lanzó dardos políticos: "No se trata de hacer propaganda ni de esperar un juicio político"

Patricia Bullrich destacó este viernes la decisión de la Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires que revocó el fallo dictado por la jueza Laura De Marinis que declaraba la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil en un caso por una tentativa de robo agravado, expediente en el que sobreseyó a un menor de 14 años.

Mediante un posteo en redes sociales, la jefa del bloque libertario en el Senado, ponderó la medida: "La Cámara anuló el fallo de la jueza pro delincuentes de la Ciudad. Por eso, la apelación es una herramienta concreta frente a una sentencia cuestionada".

Acto seguido, le envió una crítica encubierta al PRO y a algunos sectores del Gobierno que proponían el juicio político contra la magistrada: "No se trata de hacer propaganda ni de esperar un juicio político: se trata de recurrir a la Justicia y obtener una respuesta ahora".

"Además, la Ley Penal Juvenil contempla distintas penas, incluida la prisión, según la gravedad del delito. Lo que no contempla es que una jueza elija qué leyes aplicar según su ideología. Las víctimas no eligieron ser víctimas. Quien comete un delito debe responder ante la Justicia", agregó.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , había pedido esta semana el juicio político de la jueza luego de que la magistrada declarara inconstitucional, para un caso concreto, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. Macri cuestionó con dureza la resolución y anunció que instruiría al ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia , para avanzar contra la magistrada.

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“Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, escribió Macri, quien agregó: “La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito. No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”.

Dos días después, el gobierno porteño formalizó la presentación ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Tapia denunció a De Marinis por presunto mal desempeño y “desconocimiento inexcusable del derecho” y solicitó que se avance con la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento. La presentación se produjo después de que Macri cuestionara públicamente el fallo y anunciara el pedido de juicio político.

De Marinis, por su parte, rechazó la ofensiva del Ejecutivo porteño y sostuvo que impulsar un juicio político por el contenido de una resolución judicial “debilita las instituciones democráticas”.