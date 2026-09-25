Tras regresar de EE.UU., Javier Milei reunirá al Gabinete y buscará contener a Patricia Bullrich

El presidente llegó este viernes a Buenos Aires, tras su participación en la ONU, y buscará apuntalar la gestión y descomprimir la interna.

Javier Milei regresó este viernes a la Argentina después de su viaje a Estados Unidos y buscará reordenar la agenda del Congreso y, sobre todo, atender las diferencias con Patricia Bullrich que volvió a marcar sus críticas al presente de la gestión libertaria.

El presidente aterrizó en Buenos Aires a las 9.27, después de su paso por Nueva York, donde finalmente no se produjo la foto con Donald Trump que se esperaba. Tras su llegada se trasladó a la quinta de Olivos y permanecía allí durante la mañana.

Para este viernes por la tarde, Milei podría dirigirse a su despacho de la Casa Rosada para grabar una entrevista con un medio francés. El lunes, en tanto, volverá a encabezar una reunión de Gabinete. El encuentro había sido suspendido esta semana por los preparativos del discurso que Milei pronunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y marcará el regreso formal de la actividad del Ejecutivo tras la gira internacional.

La reunión se producirá además después de que la Cámara de Diputados y el Senado avanzaran con dos iniciativas relevantes para el Gobierno: los cambios en el régimen de zonas frías y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La Casa Rosada todavía tiene por delante otros proyectos que considera centrales. Entre ellos se encuentran la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma electoral, además del intento de que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central vuelva a Diputados después de los cambios introducidos en el mecanismo para designar y apartar a las autoridades monetarias.