Confirman que el G20 de 2027 será en el Reino Unido y Javier Milei deberá viajar a suelo británico

La cumbre de líderes del foro internacional se celebrará el 27 y 28 de noviembre de 2027 en Manchester.

El gobierno británico confirmó oficialmente que la Cumbre de Líderes del G20 correspondiente a 2027 se llevará a cabo en la ciudad de Manchester el 27 y 28 de noviembre de ese año y, de ese modo, la designación del Reino Unido como sede fija la obligación diplomática para el presidente Javier Milei de viajar a suelo británico en el tramo final de su actual mandato constitucional.

El anuncio del foro multilateral se produce en un contexto de gestos hostiles en materia diplomática entre Argentina e Inglaterra, atravesado por la agenda del Gobierno nacional por la soberanía de las Islas Malvinas y la delimitación de espacios marítimos en el Atlántico Sur.

La reunión de mandatarios del bloque económico se desarrollará en el Manchester Central Convention Centre, bajo el liderazgo local del alcalde de Manchester, Andy Burnham. A lo largo de todo 2027, el Reino Unido ejercerá la presidencia del foro y albergará encuentros ministeriales en distintas regiones del país.

El encuentro de noviembre de 2027 reunirá a los principales líderes de las economías que integran el G-20, en una instancia que también suele estar atravesada por reuniones bilaterales y conversaciones sobre asuntos de interés para los distintos países participantes. Para Argentina, la presencia en ese escenario volverá a colocar la relación con el Reino Unido dentro de un contexto internacional de alto nivel.