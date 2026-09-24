El cambio clave en el abono universitario en Mendoza que propone el PJ

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Mendoza propone ampliar de 46 a 120 los pasajes mensuales de micros contemplados en el Abono Estudiantil Universitario y de Nivel Superior, además de permitir que el beneficio pueda utilizarse también los sábados durante el ciclo lectivo.

La iniciativa, impulsada por Luz Llorens, senadora peronista del interbloque Encuentro Mendocino, que plantea modificar el artículo 3 de la Ley 7.872, que regula actualmente el beneficio.

Según los fundamentos del proyecto, el límite vigente de 46 pasajes mensuales "responde a una concepción de la actividad universitaria basada únicamente en el traslado de ida y vuelta de lunes a viernes". De hecho, Llorens sostiene que esa modalidad es "anacrónica" y que no contempla "las actuales dinámicas" de los estudiantes de nivel superior.

El Gobierno prorrogó por dos años el contrato con la empresa encargada del monitoreo de los colectivos de Mendoza.

Entre las actividades mencionadas aparecen "cursadas en doble turno, prácticas profesionales, pasantías, actividades de extensión, laboratorios, investigación y asistencia a bibliotecas", además de actividades que pueden desarrollarse los sábados.

El proyecto también señala que algunos estudiantes deben realizar trasbordos o combinar líneas interurbanas y urbanas para trasladarse desde sus domicilios hasta los campus universitarios. De acuerdo con los fundamentos, esas situaciones pueden provocar que el cupo vigente se agote durante las primeras dos semanas de clases.

No obstante, es importante marcar que actualmente el sistema de transporte público Mendotran permite la posibilidad de realizar dos trasbordos sin costo en un plazo de 90 minutos desde el pago del primer pasaje.

La comparación con el abono secundario

Uno de los argumentos utilizados en la iniciativa es la diferencia entre los beneficios destinados a estudiantes universitarios y secundarios.

El proyecto destaca que los estudiantes de escuelas secundarias de Mendoza cuentan con 120 pasajes cubiertos, mientras que el abono universitario contempla actualmente 46 pasajes mensuales.

En ese sentido, la propuesta busca establecer un cupo de 120 pasajes mensuales para los beneficiarios del abono universitario y de nivel superior.

La iniciativa cuestiona además el procedimiento vigente para acceder a la denominada "Extensión del Abono" y propone cambios a los trámites y certificados que hay que realizar y presentar ante controles de línea o dependencias estatales para mantener el beneficio.

El cambio en la ley

De manera concreta el artículo 1 propone sustituir el artículo 3 de la Ley 7.872 para establecer que el beneficio sea personal e intransferible y pueda utilizarse durante los días hábiles y los sábados del ciclo lectivo, incluyendo los períodos de mesas de exámenes y globales.

El nuevo texto fija además un cupo máximo de 120 pasajes mensuales por beneficiario.

En tanto, el artículo 2 establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley "en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación".

El proyecto de ley