Régimen Penal Juvenil: el Gobierno definió los objetivos del programa que coordinará su implementación

El Ministerio de Justicia puso en marcha una estructura específica para coordinar la implementación del Régimen Penal Juvenil y estableció distintas líneas de acción para su aplicación.

El Ministerio de Justicia de la Nación creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB) y el Programa de implementación del Régimen Penal Juvenil (El Programa) por medio de dos resoluciones que se publicaron hoy en el Boletín Oficial.

La Resolución 483/2026, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, indicó: “Créase el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB) en el ámbito de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia”.

“PRONACIB estará a cargo de un Coordinador, quien tendrá a su cargo la coordinación y el seguimiento de las acciones desarrolladas en el marco del Programa”, señaló y añadió: “Desígnase al Asesor de la Subsecretaría de Política Criminal de este Ministerio doctor Mariano Tomás Rivas, con carácter ‘ad honorem’, como Coordinador del PRONACIB”.

Además, manifestó que el PRONACIB podrá constituir mesas interinstitucionales de articulación, de carácter general o especializado, con organismos, autoridades y actores públicos o privados, vinculados con el cumplimiento de los objetivos y lineamientos establecidos en uno de los anexos.

Cómo es El Programa En tanto, la Resolución 484/2026 expresó: “Créase el Programa de implementación del Régimen Penal Juvenil (El Programa) en el ámbito de la Dirección de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal dependiente de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia”.