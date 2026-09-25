Régimen Penal Juvenil: el Gobierno definió los objetivos del programa que coordinará su implementación
El Ministerio de Justicia puso en marcha una estructura específica para coordinar la implementación del Régimen Penal Juvenil y estableció distintas líneas de acción para su aplicación.
El Ministerio de Justicia de la Nación creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB) y el Programa de implementación del Régimen Penal Juvenil (El Programa) por medio de dos resoluciones que se publicaron hoy en el Boletín Oficial.
La Resolución 483/2026, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, indicó: “Créase el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB) en el ámbito de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia”.
“PRONACIB estará a cargo de un Coordinador, quien tendrá a su cargo la coordinación y el seguimiento de las acciones desarrolladas en el marco del Programa”, señaló y añadió: “Desígnase al Asesor de la Subsecretaría de Política Criminal de este Ministerio doctor Mariano Tomás Rivas, con carácter ‘ad honorem’, como Coordinador del PRONACIB”.
Además, manifestó que el PRONACIB podrá constituir mesas interinstitucionales de articulación, de carácter general o especializado, con organismos, autoridades y actores públicos o privados, vinculados con el cumplimiento de los objetivos y lineamientos establecidos en uno de los anexos.
Cómo es El Programa
En tanto, la Resolución 484/2026 expresó: “Créase el Programa de implementación del Régimen Penal Juvenil (El Programa) en el ámbito de la Dirección de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal dependiente de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia”.
El Programa “estará a cargo de un Coordinador, a quien le corresponderá la conducción y supervisión de las acciones y líneas de trabajo ejecutadas en su marco” y se le asignaron “ad honorem” las funciones de Coordinadora a la asesora Débora Eliana Di Girolamo.
“El Programa tiene los siguientes objetivos:
- a) Concertar la implementación integral del Régimen Penal Juvenil en el ámbito de la competencia nacional ordinaria y federal;
- b) Promover el desarrollo de intervenciones basadas en evidencia orientadas a la reducción de la reincidencia delictiva;
- c) Impulsar la centralidad y tutela efectiva de las víctimas en el proceso;
- d) Contribuir a la formación especializada de los operadores del sistema de justicia penal juvenil;
- e) Fortalecer e impulsar la articulación interministerial, interinstitucional e interjurisdiccional en la materia;
- f) Promover el diseño y gestión de un sistema de producción, compilación y sistematización de información estadística e institucional, para la evaluación de resultados de política criminal juvenil y la toma de decisiones estratégicas;
- g) Instrumentar la administración y supervisión del funcionamiento del cuerpo de supervisores del Régimen Penal Juvenil y velar por la homogeneidad, eficacia y estándar técnico de sus intervenciones.
“Para el cumplimiento de sus objetivos, el Programa realizará sus actividades a través de las siguientes líneas de acción principales:
- a) Gestión del Cuerpo de Supervisores: coordinación, supervisión técnica y estandarización de los protocolos de intervención del personal encargado del seguimiento de las medidas dispuestas en el marco del Régimen Penal Juvenil;
- b) Atención y protección integral a las víctimas: instrumentación de mecanismos de asistencia, contención, resguardo de derechos y participación efectiva de las víctimas en el proceso penal juvenil;
- c) Formación y capacitación especializada: diseño y ejecución de programas de formación continua destinados a los operadores del sistema de justicia penal juvenil y actores institucionales vinculados.