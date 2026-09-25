Una encuesta enfrentó a Milei y Kicillof: el contundente resultado en Mendoza

Una encuesta a nivel nacional "enfrentó" al presidente Javier Milei con el gobernador peronista Axel Kicillof , en una suerte de "previa" de lo que podría ser una competencia real en las elecciones presidenciales del 2027.

El líder libertario apareció con mayor imagen en 13 provincias del país, mientras que el bonaerense lidera en otras 11 jurisdicciones, con diferentes porcentajes en cada una de las provincias.

Sin embargo, el dato importante para Mendoza es que justamente esta provincia apareció como la más importante para el mundo libertario, ya que es donde hay un mayor nivel de imagen positiva de Javier Milei en todo el país, según el último relevamiento de CB Global Data, realizado entre el 14 y el 18 de septiembre de 2026.

De acuerdo con los datos de la consultora, Milei alcanza en Mendoza una imagen positiva del 53,7% , el porcentaje más alto registrado en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Detrás aparecen Córdoba, con 52,5% (provincia que en parte explicó en 2023 la victoria de LLA); y Neuquén, con un 46,2%.

En Mendoza, Axel Kicillof registró un 20,8% de imagen positiva, por lo que la diferencia entre ambos dirigentes en la provincia es de 32,9 puntos porcentuales. El porcentaje obtenido por el gobernador bonaerense es, además, uno de sus registros más bajos en el relevamiento: solo queda por debajo Córdoba, donde alcanza el 19%.

Volviendo a los bastiones libertarios, entre los otros distritos donde el Presidente supera el 40% de imagen positiva -además de los nombrados- aparecen Salta, con 41,3%, y Santa Fe, con 40,5%.

En el otro extremo, los menores registros de Milei se encuentran en Santiago del Estero, con 20,2%; Formosa, con 21,8%; y Tierra del Fuego, con 30%.

En el caso de Kicillof, sus mayores niveles de imagen positiva se registran en Santiago del Estero, con 52,8%; Formosa, con 44,8%; y la provincia de Buenos Aires, con 43,4%.

Axel Kicillof supera al Presidente en 11 provincias.

Javier Milei vs. Axel Kicillof

Además de Mendoza, el Presidente registra un porcentaje superior al gobernador bonaerense en CABA, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Cruz y Santa Fe.

Kicillof, en cambio, obtiene un nivel de imagen positiva superior en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Es importante marcar que los datos corresponden a la imagen positiva de ambos dirigentes y no constituyen una medición de intención de voto.

El relevamiento de CB Global Data tuvo como población objetivo a mayores de 18 años y abarcó las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se realizaron 24.570 casos en total, con un promedio de entre 880 y 1.189 casos por provincia, en un trabajo de campo que se realizó entre el 14 y el 18 de septiembre de 2026.