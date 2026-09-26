Milei celebró la condena a cuatro periodistas en Formosa y apuntó una vez más contra el sector

El Presidente cuestionó a los trabajadores de un medio tras una resolución judicial que impuso cinco días de arresto o una multa económica.

El presidente Javier Milei volvió a utilizar sus redes sociales para referirse a una decisión judicial que involucra a trabajadores de prensa. El mandatario publicó un mensaje en X después de conocer el fallo de la Justicia de Formosa contra cuatro integrantes del equipo periodístico de LN+, quienes recibieron una condena por una cobertura realizada en esa provincia.

La resolución correspondió al Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas y alcanzó a la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán. El tribunal fijó para cada uno una pena de cinco días de arresto, con la posibilidad de sustituirla por una multa de $282.550.

El episodio tuvo como antecedente una producción realizada en septiembre de 2025 para el documental "Hambre de Futuro". La investigación periodística incluyó recorridas, entrevistas y registros audiovisuales en la comunidad San José, dentro de un trabajo sobre las condiciones de vida de distintas comunidades aborígenes de Formosa.

Javier Milei cruzó duramente a cuatro periodistas. Foto: EFE Qué resolvió la Justicia Según la resolución judicial, el equipo periodístico ingresó a la comunidad para realizar entrevistas y filmaciones sin la autorización exigida por las normas locales. El fallo también indicó que los integrantes no contaban con una matrícula o credencial profesional otorgada en esa jurisdicción.

La sanción quedó establecida para los cuatro trabajadores de LN+ y contempló una alternativa económica frente a los cinco días de arresto. La periodista Micaela Urdinez relató posteriormente que el grupo recorrió distintas comunidades de la provincia gobernada por Gildo Insfrán. Según su testimonio, el objetivo consistió en registrar las condiciones en las que viven esas poblaciones y dar espacio a sus reclamos vinculados con el reconocimiento oficial y la integración social.