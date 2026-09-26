Mientras que La Libertad Avanza no entiende por qué ahora todo se traba, Kicillof siente que es todo o nada

El intendente, habitualmente callado y predispuesto a escuchar mucho más de lo que otros hacen, esta vez estaba locuaz, casi desesperado por expresarse. No había testigos e intuía que su interlocutor sabría comunicar lo que él estaba pensando. “Ojo que esto lo estoy diciendo en varios lados y no soy el único que lo piensa”, aclara.

¿Cuál es su conclusión? Que más allá que todo el mundo de la política sepa lo que hay que hacer en el peronismo kirchnerista renovador, la resolución es tan difícil que es muy probable que “terminemos todos rotos”.

Como MDZ viene advirtiendo, en el principal frente opositor hay piezas que no pueden encajar. Y si lo hacen, terminan desplazando a otras que podrían entrar en un envase habilitado para contener el doble.

“Imaginate que Axel termina acordando con Cristina. Que no va a pasar, al menos en los términos que ella lo pretende. Pero hagamos el mejor trabajo de imaginación. ¿Adónde entra Sergio Massa? Inició su ejemplo.

“Te cambio el caso. Kicillof acuerda con Massa y con los intendentes. No hay cierre porque quedan los Kirchner afuera. Eso no existe. Entonces, contame cómo vamos a cerrar…” continuó con su explicación.

Con una PASO para intendentes, gobernador y presidente… En las que pueda haber fórmulas compartidas arriba pero abajo haya pelea, como siempre…

Bueno, te lo tomo. Pero ¿habrá PASO? Viste a Cristina alguna vez compitiendo contra alguien en una interna? No se arriesga a perder. Entonces, volvemos al primer punto”, sentenció.

El intendente, cercano al Movimiento Derecho al Futuro, también descree de la lista de unidad porque eso los haría parecer una copia fiel del Frente de Todos. El que ceda queda afuera. La Cámpora no va a resignarse a dejar la Provincia en manos de otro que no fuera propio. ¿Y vos crees que le dejarán a Sergio, al cual todos queremos pero…, que les maneje el día después?”.

A diferencia de lo que piensan otros miembros de su frente, y profesionales de la política que se siente más cerca de San José 1111, “Axel no se va a bajar. Ni en pedo. El tipo no afloja. A esta altura todos decían que no iba a poder aguantar la presión pero bueno, parece que sí”, sentenció. Sin embargo, aún no ve cómo terminará la tensión con sus primos – aliados del espacio.

“No podemos repetir la experiencia de 2019, cuando cada uno quiso un pedazo de poder y después nos trabábamos unos a los otros. Axel lo sabe y por eso no creo siquiera que exista esa visita a San José 1111 como piden algunos. No va a suceder”, consideró.

Para la oposición, es fundamental que continuasen las primarias abiertas y simultáneas. No les cambia mucho si bajan la obligatoriedad para aquellas fuerzas que presenten lista única. Pero, en los últimos días se agitó el fantasma de que el PRO cada vez está más firme en la idea de mantenerlas. Es la única herramienta que tienen para poder seguir siendo parte del oficialismo sin provocar un sisma, si rompen, o quedar sin herramientas de presión en caso de que consolide una alianza electoral con La Libertad Avanza.

Un senador le preguntó sobre el tema, directamente a Patricia Bullrich, a quien desde el propio oficialismo insisten en ubicarla como una conspiradora del proyecto reeleccionista. “No me preguntes de ese tema. No existe. Si queres hablamos de otra cosa, pero no sigas con lo de mi candidatura”, lo cortó en seco. Su viejo conocido se asombró.

Un senador que participó del encuentro propuesto por Karina Milei esta semana en Villa Urquiza sintió, sin embargo, que la hermana presidencial utilizó un mecanismo poco común para “descontracturar la charla” y apuntar sobre lo que verdaderamente pretende saber. Si todos están trabajando para la reelección de su hermano, Javier.

De más está decir que todos confirmaron que sí lo están. Pero quedó en claro en el ambiente que más allá de los deseos de la Casa de Gobierno para que todo salga casi tal cual lo envían en el Senado, hay cuestiones que no cierran. “Si Santilli (Diego) habla y se reúne con los gobernadores, los debe cerrar. No puede decir que lo hizo y después, acá, nadie tuvo aviso de ese cierre y los senadores terminan haciendo lo que quieren”.

Relaciones difíciles y con intereses contrapuestos impiden que fluya el acuerdo. Tres actores jugando al Piedra - Papel y Tijera

GOLPE DEBAJO DEL CINTURON

El dato de actividad y pobreza rompió todos los pronósticos del oficialismo. Si bien es algo estrictamente estadístico, porque en la vida diaria la sensación de fragilidad económica, recesión y ausencia de actividad es muy notoria, fundamentalmente en los conurbanos, eso también tensiona las negociaciones con los aliados puros y no tanto.

En Estados Unidos, a diferencia de otras veces, la comitiva oficial no fue tan bien tratada y las preguntas de los especialistas económicos y financieros fueron mucho más asertivas que otras veces. La preocupación por la reelección de Milei ya es mayúscula porque el modelo se encuentra en un clásico dilema. Todos piden que siga así, pero si lo hace aumentan los riesgos de que la sociedad se canse definitivamente.

Y si suelta un poco, como se dice habitualmente, podrían caer en la misma secuela que soportó el macrismo cuando en 2018, luego de haber ganado la elección del año anterior, decidieron modificar las metas de inflación. Todo se desmadró. Eso lo saben Luis Caputo, Adolfo Sturzenegger y varios del equipo político y económico del gobierno que ahora también son oficialismo. ¿Deberán esperar la recuperación de las Malvinas para conseguir el desahogo? O utilizarán la imaginación para destrabar esta complejísima dinámica económica, que trae consigo una cada vez más importante impaciencia social.