Así es el nuevo "taller móvil" de la Policía de Mendoza

La nueva unidad permitirá a la Policía resolver fallas mecánicas en el lugar, reduciendo el tiempo de inactividad de los móviles.

El nuevo taller móvil de la Policía de Mendoza ya se encuentra disponible para solucionar fallas mecánicas menores.

La Policía de Mendoza sumó su primer taller móvil pensado para brindar asistencia mecánica a sus móviles directamente en donde se produzca la falla. La unidad, adaptada por la Dirección de Logística, podrá resolver inconvenientes menores y se desplazará a las distintas jurisdicciones para evitar el traslado de vehículos.

La idea es reducir el tiempo que una movilidad se encuentre fuera de servicio por desperfectos mecánicos y evitar su traslado a talleres, resolviendo inconvenientes y permitiendo que la unidad vuelva a estar operativa lo más rápido posible.

Cómo es el nuevo taller móvil de la Policía El taller móvil cuenta con autonomía energética mediante un generador eléctrico integrado, que permite utilizar herramientas e iluminación incluso en sectores sin acceso a la red eléctrica. Además, dispone de compresor, esmeril, banco de trabajo con morsa, gabinetes, herramientas y equipamiento para trabajar a pie de calle.

El taller móvil de la Policía podrá resolver fallas mecánicas de manera itinerante. Ministerio de Seguridad y Justicia Entre las tareas que podrá realizar se encuentran cambios de baterías, cubiertas, pastillas de freno y mangueras; servicios de mantenimiento; reposición o cambio de fluidos y reemplazo de bujías, lámparas, fusibles y otros componentes que permitan una reparación rápida.

Cuando la falla requiera una intervención de mayor complejidad, el vehículo será trasladado en grúa al complejo logístico para realizar el diagnóstico y la reparación correspondiente. La incorporación apunta a mejorar la disponibilidad de la flota policial, acortar los tiempos de respuesta ante desperfectos mecánicos y evitar el uso de grúas o plataformas para fallas que puedan solucionarse directamente en el lugar.