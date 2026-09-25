Lo balearon al salir de su casa en Guaymallén y caminó hasta una estación de servicio para pedir auxilio

Un hombre de 33 años fue baleado la noche del jueves tras ser abordado por dos sujetos cuando salía de su caso de Guaymallén . Durante el episodio se produjo un forcejeo y uno de los agresores efectuó un disparo contra la humanidad de la víctima, quien fue trasladada al Hospital Central .

El ataque se registró pasadas las 20 a través de un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre un hombre llegó hasta la estación de servicio Shell de avenida Bandera de los Andes y calle Hilario Cuadros , con sangrado en el costado del pecho.

Frente a eso, policías se desplazaron al lugar y constataron que el herido ya había sido trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital Italiano , donde recibió asistencia médica y posteriormente fue derivado al Hospital Central .

En el nosocomio capitalino los profesionales constataron que presentaba una herida de arma de fuego en el hemitórax izquierdo , con orificio de entrada y salida, además de una lesión superficial en la cabeza.

Un amigo de la víctima manifestó que la víctima fue sorprendida por dos sujetos al salir de su domicilio. De acuerdo con esa versión, se produjo un forcejeo entre ellos y en ese momento se oyó una detonación.

Tras el disparo, los agresores escaparon del lugar. En la zona donde ocurrió el episodio, los investigadores localizaron una vaina servida, presumiblemente calibre 9 milímetros.

La investigación quedó a cargo de fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien dispuso los trabajos de la Policía Científica y personal de la División Homicidios, dependiente de Investigaciones, en la escena.

Los detectives iniciaron las labores pertinentes para determinar las circunstancias del ataque y establecer quiénes fueron los dos sujetos que habrían interceptado a la víctima.