Una serie de allanamientos por amenazas terminaron con dos adolescentes detenidos en Luján de Cuyo

Una investigación iniciada a partir de casos amenazas agravadas derivó en dos allanamientos simultáneos en Ugarteche, Luján de Cuyo , donde los investigadores encontraron armas de fuego, municiones y una motocicleta que figuraba como robada desde 2024. Dos menores fueron detenidos.

Los procedimientos se realizaron en el barrio Juana Azurduy , luego de que los pesquisas lograran establecer quiénes serían los presuntos autores de las amenazas y localizaran los domicilios en los que residían.

Como resultado de las medidas, quedaron a disposición de la Justicia dos adolescentes de 14 y 16 años , quienes serían pareja.

Durante los allanamientos se encontraron dos armas de fuego . Una de ellas era de fabricación casera, tipo escopeta, conocida como “tumbera” , mientras que la otra era un revólver calibre 22 largo .

También fue secuestrada una munición calibre 12/70 , que quedó incorporada a la investigación.

La moto que tenía pedido de secuestro

Pero el procedimiento también permitió avanzar sobre otro hecho. En una de las viviendas los investigadores encontraron una motocicleta Beta 110 cc que registraba un pedido de secuestro desde 2024, vinculado a una causa por robo simple.

La motocicleta secuestrada tenía una orden de secuestro desde 2024.

De esta manera, la investigación por las amenazas terminó abriendo además una nueva línea vinculada con el rodado encontrado, mientras las armas y municiones quedaron bajo análisis judicial.

Los dos adolescentes quedaron a disposición de la Justicia y la causa continúa para determinar su presunta participación en los hechos investigados.