Condenaron a la monja Kumiko Kosaka a 20 años de cárcel por los abusos en el Próvolo: ¿por qué seguirá libre?

Tras el fallo de la Corte que anuló su absolución, un Tribunal condenó a Kumiko Kosaka a 20 años de cárcel. Sin embargo, la monja continuará en libertad.

El Tribunal Penal Colegiado N°2 condenó a 20 años de cárcel a la monja Kumiko Kosaka durante el juicio de cesura que finalizó la tarde de este jueves en el Polo Judicial Penal. El fallo llegó semanas después de que la Suprema Corte la halló culpable de cinco hechos de abusos sexuales ocurridos en el Instituto Próvolo.

Pese al duro castigo que recibió, la religiosa japonesa continuará en libertad, al menos, hasta que el fallo quede firme. En ese sentido, los jueces Gabriel Bragagnolo, Federico Martínez y Juan Manuel Pina González, tuvieron en cuenta que Kosaka pasó 5 años y 2 meses en prisión preventiva durante el desarrollo de la investigación por el caso llamado Próvolo II.

Asimismo, los magistrados le fijaron como condiciones fijar domicilio en Mendoza, entregar su pasaporte y solicitaron que se le prohiba salir del país. También deberá rendir una fianza de 15.000.000 de pesos para poder manterse fuera de prisión.