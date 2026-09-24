Tres hombres fueron aprehendidos en Guaymallén por distintos hechos delictivos

Tres hombres terminaron aprehendidos en Guaymallén luego de dos hechos ocurridos en distintos puntos del departamento , uno de ellos relacionado con el robo de elementos de una gomería. Entre los objetos recuperados había herramientas y un auxilio de vehículo. Los sospechosos fueron puestos a disposición de la justicia.

El primero de los procedimientos ocurrió durante un patrullaje en calle Libertad , cuando los efectivos observaron a un hombre que descendía desde el techo de una propiedad . Ante la situación, intervinieron y lograron aprehenderlo.

Tras ello, el sospechoso, de 38 años , fue trasladado y quedó a disposición de la Oficina Fiscal Guaymallén N°2 .

El segundo episodio tuvo como escenario una gomería ubicada en las inmediaciones de la calle Pedro del Castillo . La intervención comenzó luego de una alerta que daba cuenta de la presencia de personas dentro del lugar.

Cuando los efectivos llegaron, encontraron al damnificado, quien explicó que los sospechosos habían conseguido escapar por la parte superior de una persiana metálica .

Con esa descripción, se inició una búsqueda por los alrededores. Finalmente, los hombres fueron localizados en la zona de Padre Gagliardi y Pestalozzi.

Se trataba de dos jóvenes de 20 y 22 años, quienes llevaban consigo elementos que habían sido sustraídos de la gomería.

Entre los objetos recuperados se encontraban distintas herramientas y un auxilio de vehículo, que fueron secuestrados y restituidos en el marco de las actuaciones.

Los tres hombres quedaron a disposición de la Oficina Fiscal Guaymallén N°2, mientras la investigación continúa para determinar las circunstancias de ambos episodios y la posible vinculación de los aprehendidos con otros hechos registrados en la zona.