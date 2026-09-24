Caravana, disparos y motos secuestradas en Mar del Plata: fuerte operativo en medio de una despedida tumbera

Cerca de 100 motociclistas fueron monitoreados durante un cortejo hacia el Cementerio Parque de Mar del Plata. El operativo terminó con 42 motos secuestradas.

Un cortejo fúnebre que se dirigía al Cementerio Parque de Mar del Plata motivó un fuerte operativo de seguridad. Cerca de 100 motociclistas fueron detectados mientras realizaban maniobras peligrosas, circulaban en contramano y se desplazaban a gran velocidad. Durante el recorrido, además, se registraron detonaciones de armas de fuego.

El episodio ocurrió cerca del mediodía, cuando más de un centenar de allegados a una persona fallecida se movilizaban hacia el cementerio. Desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), las autoridades siguieron el desplazamiento de aproximadamente 100 motos por distintas calles de la ciudad.

X/@@emilianomensor Operativo cerrojo en el Cementerio Parque El cortejo fue monitoreado hasta su ingreso al Cementerio Parque Municipal. Allí se desplegó un operativo conjunto para controlar los accesos, en el que participaron efectivos policiales, de Infantería, Caballería y GPM, además de personal de Tránsito y de la Patrulla Municipal.

Una vez finalizada la ceremonia, alrededor de 30 motociclistas intentaron salir por sectores laterales del predio. Esto dio lugar a persecuciones dentro de cementerio y varias motos terminaron abandonadas.

Secuestraron 42 motos tras las persecuciones Como resultado del procedimiento, las autoridades secuestraron 42 motocicletas, que fueron trasladadas en carretones al Predio Municipal para verificar sus numeraciones registrales. Entre ellas había una moto con pedido de secuestro activo desde el 17 de agosto de 2026 en una causa por robo agravado.