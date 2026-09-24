Dos detenidas y varios kilos de droga secuestradas tras un allanamiento a una vivienda en Guaymallén

Un departamento ubicado en Guaymallén quedó en el centro de una investigación por narcotráfico luego de que un allanamiento permitiera encontrar más de ocho kilos de estupefacientes que, según la pesquisa, eran utilizados para su acopio y posterior comercialización. Dos mujeres fueron detenidas.

El procedimiento se realizó en un inmueble de calle Malvinas Argentinas , donde los investigadores ingresaron a un departamento ubicado en la parte superior de la propiedad.

Durante la medida fueron encontrados 3 kilos 830 gramos de cocaína y 4 kilos 300 gramos de marihuana , además de distintos elementos que, de acuerdo con la investigación, estarían vinculados con el fraccionamiento y comercialización de las sustancias.

Además de los estupefacientes, los efectivos secuestraron $300.000 en efectivo , una balanza digital , teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

Como consecuencia del procedimiento, dos mujeres mayores de edad quedaron a disposición de la Justicia Federal .

La investigación también permitió identificar a otras personas que estarían vinculadas con las sustancias encontradas, por lo que la pesquisa continuará para determinar el alcance de la presunta organización y el rol que habría cumplido cada involucrado.

En la causa interviene la Unidad Fiscal Federal Mendoza, que tomará las medidas correspondientes para avanzar con la causa.