Dos detenidos en Godoy Cruz: fueron detectados por las cámaras robando en un comercio

El CEO captó el momento en el que uno de los sospechosos ingresó a un local comercial y salió con una herramienta de mano. Fueron detenidos a las pocas cuadras.

Dos jóvenes fueron detenidos este sábado por la mañana luego de ser acusados de ingresar en un local de Godoy Cruz y sustraer una herramienta de mano. Los sujetos fueron aprehendidos luego de una alerta del CEO, quien divisó movimientos sospechosos a través de las cámaras de seguridad.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 6:40 de la mañana. Agentes del Centro de Monitoreo divisaron a dos sujetos en actitud sospechosa caminando por calle San Martín, en dirección al norte.

En un momento, uno de ellos se aleja e ingresa por una ventana dañada a un comercio, ubicado en la intersección con Cipolletti. Momentos después, el sospechoso salió del establecimiento con un elemento y se retiró junto a su acompañante en dirección al sur, llegando a calle Maure.

A partir de lo ocurrido, el CEO dispuso el desplazamiento de personal policial, quienes a pocas cuadras del lugar interceptaron y detuvieron a los jóvenes, identificados como D.C., de 24 años, y M.P, de 22.

Ministerio de Seguridad Los detenidos tienen 24 y 22 años respectivamente. Ministerio de Seguridad Además, los efectivos también secuestraron una “cepilladora de mano”, la cual fue traslada junto a los detenidos a la sede judicial. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.