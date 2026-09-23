Uno por uno: quiénes son los tres nuevos detenidos por el caso del niño asesinado en Las Heras

Desde el inicio de la investigación por brutal tiroteo que desembocó en el asesinato de Leonel Ortiz , la semana pasada en la villa Junín de Las Heras, una joven de 21 años se encontraba en la mira de los detectives del caso. Se trata de Ticiana Yamila Cabrera Campaña , hija del primer detenido que tuvo la causa .

Básicamente, la muchacha que residía en una modesta vivienda de la manzana D del asentamiento lasherino donde ocurrió el hecho de sangre, fue mencionada por diferentes testigos al ser consultados por el posible móvil del ataque a tiros hacia la familia de la víctima. Esto porque Cabrera Campaña sufrió días atrás un robo en su domicilio y en la zona se rumoreaba que los autores fueron dos hermanos del niño ultimado a tiros: Matías Jesús y Daniel Isaac Ortiz .

Tal como reveló MDZ horas después del crimen del pequeño Leonel Ortiz, sus hermanos venían siendo objetivo de fuertes amenazas por parte de personajes vinculados al ambiente delictivo en ese sector del departamento. De acuerdo con fuentes investigativas, esos sujetos responden a un presunto jefe narco con base en el barrio 25 de Mayo de El Algarrobal, apodado el "Porteño" .

Eso condujo inicialmente a la detención de Cristian Alejandro Cabrera Ramírez (48), padre de Ticiana Cabrera Campaña, quien fue marcado por testigos presenciales como uno de los posibles autores de los disparos que acabaron con la vida del niño. El hombre fue capturado pocas horas después del asesinato, durante un operativo en el barrio San Martín . Tras eso, fue imputado y encarcelado.

Poco más de una semana después, personal de la División Homicidios , dependiente de la dirección de Investigaciones, avanzó con una serie de allanamientos en el oeste de la Ciudad de Mendoza y también en Las Heras .

Las nuevas capturas por el caso Leonel Ortiz

En el barrio 25 de Mayo cayeron Cabrera Campaña y Marcos Ernesto Castillo Ferreyra, de 22 años. En tanto, durante otra medida en el barrio Nuestra Señora de la Esperanza, atraparon a un adolescente, de 17 años, apodado el "Eze", quien también se encontraba en la orden del día por su presunta participación en el tiroteo fatal.

Los tres nuevos sospechosos detenidos fueron puestos a disposición del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien lidera la pesquisa, y en las próximas horas definirá sus respectivas situaciones procesales.

Fuentes allegadas a la causa indicaron a este portal que, probablemente, serán acusados por haber cumplido diferentes roles en la comisión del asesinato del niño de 7 años.

El crimen del niño en Las Heras

La reconstrucción sostiene que pasadas las 21 del lunes 14 de este, Matías Ortiz fue interceptado por seis sujetos a bordo de un auto rojo en el interior de la villa Junín.

Seguidamente, los agresores comenzaron a dispararle y perseguirlo por los pasillos del asentamiento. El hermano de la víctima corrió por su vida e ingresó a su domicilio, por lo que los malvivientes a bordo del vehículo descargaron una lluvia de balas contra esa propiedad. Fue allí cuando Leonel Ortiz fue alcanzado por tres proyectiles y quedó gravemente herido.

Leonel Ortiz, el niño asesinado la semana pasada en Las Heras. MDZ.

El niño fue auxiliado por sus familiares y trasladado en un auto particular hasta el Hospital Carrillo, donde los médicos constataron que había fallecido a raíz de los impactos de bala que presentaba en las piernas y en el sector izquierdo del tórax.

Horas después, durante la mañana del martes, policías de Investigaciones capturaron a Cabrera Ramírez, quien fue imputado como coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en perjucio de Leonel Ortiz, en concurso ideal con el mismo delito en grado de tentativa, con respecto a las heridas sufridas por Matías Ortiz.

Poco más de una semana después, tres nuevos sospechosos se sumaron a la lista de detenidos y es inminente su imputación para las próximas horas.