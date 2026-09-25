Capturaron en Maipú al acusado de balear a un hombre en la cabeza por el robo de un celular

Un joven que era buscado por un intento de asesinato fue capturado durante la tarde de este miércoles en Maipú . El sospechoso trató de escapar por los techos de las viviendas, pero terminó tras las rejas. Lo acusan de una agresión ocurrida meses atrás, en la que balearon a un hombre en la cabeza por el robo de un celular.

El procedimiento se inició alrededor de las 12.30 del citado día cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Maipú ( UEP ) fue desplazado hasta una vivienda del barrio Santucci a raíz de un conflicto familiar.

Una vez allí, los policías tomaron conocimiento de que uno de los protagonistas del altercado tenía pedido de captura por una causa de homicidio en grado de tentativa . En ese momento, a sabiendas de que era buscado por las autoridades, el sospechoso inició una fuga por los techos de casas contiguas.

Los efectivos comenzaron a buscarlo por las inmediaciones y finalmente lograron localizarlo sobre calle San Isidro . Tras verificar su identidad, constataron que efectivamente se encontraba en la orden del día por solicitud de la Unidad Fiscal de Homicidios .

De esa manera, el sindicado tirador fue puesto tras las rejas y lo trasladaron a una dependencia policial, donde aguardaba que se definiera su situación procesal.

Buscado por un intento de homicidio

El violento episodio por el que era buscado el sujeto ocurrió el 30 de mayo, cerca de las 20.30, en las inmediaciones de calles Padre Vera y Emilio Civit. De acuerdo con la investigación, la víctima caminaba por esa intersección y fue interceptada por un hombre que circulaba en bicicleta, quien anteriormente la había señalado por el robo de celular.

Siguiendo ese relato que ofreció el herido, el agresor extrajo de entre sus prendas un arma de fuego y le efectuó dos disparos. Uno de los proyectiles impactó en su cabeza y el atacante escapó rápidamente en bicicleta.

Personal policial se desplazó hasta la escena del conflicto y terminaron atrapando a un sujeto en la orden del día. Santiago Tagua/MDZ

Pese a quedar lesionado, el hombre pudo levantarse por sus propios medios y dirigirse hasta un comercio cercano. Allí, lo auxiliaron y dieron aviso a la línea de emergencias 911.

La investigación que condujo a la captura

Inicialmente, el autor de los disparos no pudo ser localizado en las cercanías de la escena, por lo que la investigación se centró en poder identificarlo y localizarlo para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

Mediante el avance de la pesquisa, se logró individualizar al presunto tirador y desde la fiscalía interviniente solicitaron el pedido de captura en su contra, el cual permaneció vigente hasta este miércoles, cuando sospechoso fue atrapado inesperadamente durante el operativo policial en el barrio Santucci.

Ahora, quedó detenido y a disposición de la Justicia en el marco de la investigación que lo tiene sindicado como responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.