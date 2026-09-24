Impactante vuelco en la calle Juan José Paso de Maipú

Un importante vuelco en Maipú llamó la atención de los conductores y transeúntes que pasaban por la calle Juan José Paso.

Un auto volcó en la calle Juan José Paso de Maipú a la altura de la calle Vieytes este jueves por la tarde. En las imágenes se puede ver que se trata de un Citroën C4 con la parte delantera totalmente destruida. Cerca de las 18, el vehículo estaba vacío y el tránsito estaba restringido a un solo carril para preservar el lugar.

ACCIDENTE PASO Y VIEYTES Según la información del Ministerio de Seguridad, cerca de las 17.25 un Critroën C4 al mando de una una mujer volcó a la altura del Juzgado de Tránsito. La conductora resultó con politraumatismo moderado y fue trasladada al hospital Santa Isabel de Hungría.

La primera información indica que el vehículo circulaba de este a oeste y -por motivos que se desconocen hasta el momento- la mujer perdió con control del rodado y volcó. El auto quedó con las cuatro ruedas hacia arriba sobre el carril lento.

Vuelcos en la calle Juan José Paso El año pasado, un joven de 25 años murió tras volcar en la calle Juan José Paso frente al barrio Pinar del Sol. Según los reportes del Ministerio de Seguridad de ese momento, el accidente fue a las 6.20 y los efectivos pudieron constatar que el conductor perdió el control del vehículo, chocó contra un muro separador y después contra un poste de alumbrado público.