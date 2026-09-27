Una carta, una búsqueda y un desenlace fatal: la trágica historia de un hombre que debía empezar un nuevo trabajo

Hernán Barrera había salido para comenzar un nuevo trabajo y desapareció. Tras cinco días de búsqueda, fue hallado sin vida en una zona rural de Santiago del Estero.

Luego del inicio de la búsqueda de Hernán Maximiliano Barrera, el hombre de 32 años que había desaparecido cuando se disponía a comenzar un nuevo trabajo en Santiago del Estero, en las últimas horas se confirmó que fue hallado sin vida. Fue encontrado este sábado en una zona rural cercana a la localidad de Huachana, después de más de cinco días de intensos rastrillajes.

Había salido para comenzar un nuevo trabajo Barrera vivía en Campo Gallo, se desempeñaba como changarín y tenía previsto trasladarse hasta un establecimiento agrícola para concretar una nueva oportunidad laboral. Antes de salir, había preparado un bolso con sus pertenencias. Sin embargo, dejó el equipaje en su vivienda y tampoco se llevó su teléfono celular. Con el paso de las horas y ante la falta de noticias, su madre, Angélica Rojas, decidió denunciar su desaparición.

La familia se comunicó posteriormente con un hombre de apellido Pereyra, quien habría actuado como intermediario para conseguirle el trabajo. Según el relato de sus allegados, esta persona les aseguró que Hernán nunca había llegado al establecimiento rural. A partir de ese momento, se desplegó un amplio operativo en campos, estancias, canales y caminos de los alrededores de Campo Gallo, Huachana y el sector conocido como El Pilar.

Cinco días de búsqueda y un trágico hallazgo Durante los rastrillajes participaron efectivos policiales, integrantes de la División Búsqueda de Personas, personal del Grupo Especial de Rescate, perros especializados y drones equipados con sensores térmicos. Los procedimientos se extendieron durante el día y la noche. Finalmente, este sábado, el cuerpo de Barrera fue localizado a unos 300 metros de una compuerta, en un sector rural donde se habían concentrado parte de las tareas de búsqueda.

La inquietante carta que había dejado en su casa Otro de los elementos que quedó bajo análisis de los investigadores es una carta manuscrita que Barrera habría dejado antes de desaparecer. El escrito fue encontrado por su madre entre las pertenencias que permanecían en la vivienda. Allí expresaba preocupación por supuestos movimientos extraños en sus cuentas y dispositivos electrónicos, mensajes que decía desconocer y presuntas amenazas relacionadas con el uso de sus datos personales.