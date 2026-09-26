Detuvieron a una mujer que estaría involucrada en el homicidio de Rodolfo Miguel Mora Aguiar

El hecho que acabó con la vida de Mora Aguiar ocurrió el pasado jueves en Gutiérrez, Maipú. La clave del avance es un vehículo vinculado a la mujer.

La mujer fue detenida sospechada de estar involucrada en el homicidio.

La Policía de Mendoza avanzó en la investigación por el homicidio de Rodolfo Miguel Mora Aguiar (58), ocurrido en Gutiérrez, Maipú, y detuvo a una mujer tras identificar un vehículo que estaría vinculado con el hecho.

La investigación está a cargo de la División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones, cuyos efectivos analizaron registros de cámaras privadas y del sistema de videovigilancia del CEO, además de declaraciones testimoniales incorporadas a la causa.

A partir de esas tareas, los investigadores establecieron que un Fiat Idea azul oscuro habría sido utilizado durante el hecho y lograron vincular el vehículo con una mujer relacionada con la víctima. Las pesquisas posteriores permitieron localizar el rodado en Godoy Cruz e identificar a su conductora.

Por disposición de la Fiscalía de Instrucción Nº21 de la UFI de Homicidios, la mujer fue detenida y el automóvil quedó secuestrado para la realización de las pericias correspondientes. Durante las medidas ordenadas por la Justicia también fueron secuestrados dos teléfonos celulares considerados de interés para la investigación.

El vehículo vinculado a la mujer detenida. Ministerio de Seguridad. La investigación por el homicidio de Rodolfo Miguel Mora Aguiar El hecho ocurrió cerca de las 20.40 del jueves en un callejón ubicado al sur de calle Morón, en Gutiérrez. De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, el Fiat Idea ingresó a una zona descampada y con escasa iluminación, donde Mora Aguiar recibió un disparo de arma de fuego en el tórax.