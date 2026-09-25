Asesinaron de un tiro en el pecho a un hombre de 58 años en Maipú

La víctima, Rodolfo Miguel Mora, tenía 58 años y fue encontrado muerto en un descampado del departamento de Maipú.

Un hombre de 58 años fue encontrado muerto de un disparo en el pecho el jueves por la noche, en Maipú. Se trata de Rodolfo Miguel Mora, que fue encontrado en el suelo en un despacampado de un barrio en comuenstrucción.

Un llamado ingresó a las 21:05 al 911 alertando sobre la presencia de un hombre que se encontraba en el suelo y que estaba pidiendo ayuda. Personal policial se desplazó hasta el lugar y, tras ampliar el patrullaje, logró localizar al hombre, quien se encontraba inconsciente y aparentemente sin signos vitales. Presentaba sangre en las manos y escoriaciones en el rostro.

Al arribar personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), se confirmó una herida de arma de fuego en la zona del tórax. El profesional médico confirmó el fallecimiento.