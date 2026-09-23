El Turco Naim fue enganchado en una cita con una mujer: la foto

Tras haberse separado de Emilia Attias en 2024, el actor fue visto junto a una mujer en una salida porteña. ¿Será su nuevo amor?

El Turco Naim le habría dado una nueva oportunidad al amor. Recordemos que en 2024 el actor se separó de Emilia Attias, después de casi dos décadas de relación y tras haber formado una familia junto a su hija Gina. Desde entonces, el actor comenzó una nueva etapa en Ecuador, donde abrió un bar frente al mar, aunque continúa viajando con frecuencia a la Argentina para visitar a su hija.

Recientemente, el artista fue visto con una mujer en una salida teatral en Buenos Aires. La foto fue difundida en redes sociales y generó especulaciones sobre un posible nuevo romance, aunque hasta el momento no se confirmó la identidad de su acompañante ni la naturaleza del vínculo.

El artista fue visto con una mujer. Captura de video / Telefe. El actor, que suele mantener su vida privada lejos de la exposición pública, asistió a una función de La cena de los tontos, la obra protagonizada por Laurita Fernández, Martín Bossi y Gustavo Bermúdez. A la salida del teatro fue fotografiado caminando junto a una mujer.

La imagen fue compartida por Marcia Frisciotti, quien maneja la cuenta de Instagram Gossipeame. "El Turco Naim con una femenina fue al teatro a ver 'La cena de los tontos'. ¿De cita, amiga o blanqueanding?", escribió la panelista de Puro Show junto a la postal.