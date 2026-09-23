Gran noche: Mario Pergolini logró levantar el rating con un querido artista como invitado

Mario Pergolini tuvo una noche positiva con Otro Día Perdido luego de la visita de un cantante que cautivó a todos.

Mario Pergolini sigue demostrando que el éxito con Otro Día Perdido no fue casualidad y en esta segunda temporada ha marcado grandes números en cuanto al rating. Tras una dura baja que vivió días atrás, el conductor logró remontar el promedio tras la visita de un querido artista.

El conductor invitó a Fito Páez, quien llevó al ciclo de El Trece anécdotas y mucha música. Durante la noche, el cantante interpretó diferentes hits y hasta sorprendió a Mario con la anécdota de la estrategia que utilizó para evitar realizar la colimba.

"Yo me saqué siete dientes para no ir a la colimba, fue antes de Malvinas, igual. Fui a dos revisiones; en la primera me dio apto, en la segunda dejé de comer y seguía dando perfecto", comentó el cantante. Además, dejó en claro que "yo lloraba y sangraba un montón, no había remedio que calmara el dolor".

Mario Pergolini levantó el rating con la presencia de Fito Páez Según los datos que salieron a la luz, Otro Día Perdido ya tenía pasadas las 22:30 un promedio de 5.7 puntos de rating y a las 23:00 horas ya lideraba el prime time, logrando un total de 6.3 puntos de audiencia, desbancando de esta manera a Telefe, que en el mismo horario y con Pasapalabra alcanzaba los 5 puntos.