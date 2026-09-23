El inesperado reclamo de un famoso periodista que paralizó el regreso de Nicolás Repetto a la televisión

El regreso de Nicolás Repetto a la televisión todavía no ocurrió y ya quedó envuelto en una polémica. El conductor tenía previsto volver a la pantalla con un ciclo producido por Kuarzo, pero el nombre elegido habría generado un conflicto. El encargado de dar la información fue Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"Quiero abrir el programa con una información que hará ruido y generará repercusión. Ya tenemos la primera polémica con el regreso de Nico Repetto a la televisión", empezó diciendo el periodista.

Esto fue lo que contó Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre Nicolás Repetto y Juan Pablo Varsky Y reveló: "Me confirman desde Kuarzo que es casi un hecho que el nombre del programa del conductor cambiará por pedido de otro periodista que también trabaja en la empresa". "El nombre elegido para el ciclo de Nico fue Clink Clank, pero Clank es un sello de Juan Pablo Varsky que mediante sus abogados ya pidió que se modifique esto. Lo tiene patentado el término", contó el comunicador.

De acuerdo con la información difundida por Etchegoyen, el reclamo no habría quedado solamente en una comunicación entre abogados. "A mí me dicen que incluso hubo una reunión de Varsky con Martín Kweller, uno de los dueños de la productora. El abogado de marcas de Juan Pablo le hizo saltar este alerta", comentó el conductor del programa de Mitre.

La productora Kuarzo debió modificar el nombre del programa tras el reclamo de Juan Pablo Varsky. "Lo que también me contaron es que la respuesta de la productora cuando el equipo de Varsky planteó esto fue positiva e iban a buscarle una vuelta de tuerca al nombre para que no contenga la palabra Clank", añadió el comunicador.