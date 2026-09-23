Se supo lo que hizo Pity Álvarez en la ambulancia mientras lo llevaban de urgencia al hospital

Mercedes Ninci brindó información en La mañana con Moria sobre el traslado del cantante al hospital y sorprendió con un inesperado detalle.

En las últimas horas se conoció que Pity Álvarez sufrió una crisis hipertensiva y debió ser internado. Mercedes Ninci contó en La mañana con Moria detalles del traslado del cantante al Hospital Tornú luego de que su familia solicitara una ambulancia y dio detalles del traslado.

La cronista primero explicó que el músico permanecía internado en terapia intermedia y conectado a un monitor para controlar su actividad cardíaca. También señaló que, de acuerdo con un comunicado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre la atención en el hospital público, presentaba un cuadro de deterioro cognitivo e hipertensión.

Esto fue lo que contó Mercedes Ninci en La mañana con Moria sobre Pity Álvarez Según relató Ninci, la familia del músico pidió una ambulancia durante la noche para trasladarlo desde su departamento de Chacarita. Cuando llegó el SAME, la Policía ya se encontraba en el domicilio. "Él no estaba agresivo, pero lo que me cuentan es que tendría un grado de consumo. Estaba muy nervioso, muy nervioso, había quedado muy nervioso por el tema del choque", explicó la periodista.

Sin embargo, durante el viaje hasta el hospital la situación habría sido diferente a la que podía esperarse por el estado de nerviosismo que atravesaba. Ninci aseguró que el traslado se desarrolló con normalidad y que el artista no opuso resistencia ni tuvo episodios de violencia.

El cantante le regaló una armónica a un camillero mientras iba en la ambulancia. Gentileza Prensa. En ese contexto ocurrió el particular episodio que la cronista calificó como una primicia. "Él tenía en el bolsillo la armónica. ¿Y sabés qué? El camillero le cuenta que él es músico y que vive en Lugano, y el Pity Álvarez le regaló la armónica", reveló la comunicadora.. Además, volvió a remarcar que durante el trayecto "no gritaba, no estaba agresivo".