La contundente revelación de Emilia Attias tras la separación con el Turco Naim

Emilia Attias estuvo en el programa Puro Show y durante la entrevista habló sobre el padre de su hija de quien se separó en 2024.

Emilia Attias y el Turco Naim decidieron romper su hermosa historia de amor en el año 2024. Todo sucedió durante el mes de mayo de aquel año cuando ambos compartieron un comunicado en sus redes sociales que causó una enorme sorpresa en el mundo de la farándula.

"Ante los dichos de público conocimiento respecto a nuestra relación de pareja, queremos comunicar que, con un profundo dolor, estamos atravesando una separación de común acuerdo. No hay terceras personas involucradas", fue uno de los párrafos del recordado escrito.

En Puro Show dialogaron con Emilia, quien está participando en el programa Es Mi Sueño y allí no dudó en hablar sobre el papá de su hija: "Para mí es una persona que está en el círculo cercano que quiero y respeto para toda mi vida, independientemente de las diferencias", subrayó.

Emilia Attias habló del Turco Naim También dejó en claro que el Turco Naim "es familia para toda la vida". El humorista días atrás también habló sobre Emilia Attias y lo hizo en Telefe, precisamente en el programa de Andy Kusnetzoff, donde aclaró que la separación fue muy fuerte para él.