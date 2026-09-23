Mirtha Legrand: revelan la decisión que tomó El Trece en medio de la nueva internación

Tras el parte médico que compartieron desde el Sanatorio Mater Dei, dieron a conocer la decisión que tomaron las autoridades del canal.

Mirtha Legrand seguirá internada en el Sanatorio Mater Dei, según lo que explicaron en el parte médico, y la mejor noticia es que sigue evolucionando respecto al cuadro de neumopatía que motivó su internación. Mientras ella sigue en el hospital, dieron a conocer la decisión que tomaron las autoridades de El Trece.

"La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución. Permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados", expresaron en el parte firmado por Enrique Echagüe, director médico del nosocomio.

La decisión que tomó El Trece en medio de la internación de Mirtha Legrand En Puro Show (El Trece) revelaron una información importante y se trata nada más y nada menos que del futuro de "La Noche de Mirtha". Pampito y Matías Vázquez fueron los encargados de contar todos los detalles: "Juana va a seguir al frente de los almuerzos y las cenas. Seguirá al frente de los dos programas esperando la recuperación de la reina", expresaron.

Respecto a El Trece, confirmaron que " el canal la está esperando a Mirtha Legrand y por eso tomaron la decisión de que el programa de Mirtha lo siga haciendo Juana hasta que se recupere. Los dos programas, tanto el del mediodía como el del sábado a la noche, van a continuar en la pantalla de El Trece por ahora, obviamente con la conducción de Juana Viale".

Qué es la neumopatía, el cuadro que está enfrentando Mirtha Legrand La neumopatía es una afección que compromete los pulmones y puede presentarse por diferentes causas. Entre ellas se encuentran algunas infecciones, enfermedades autoinmunes y la exposición prolongada a sustancias o partículas que pueden dañar el sistema respiratorio.