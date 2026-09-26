La reacción de la familia de Federico Aramburú tras las condenas: "No pueden volver a hacer daño"

La familia de Federico Aramburú recibió con satisfacción la sentencia de la Justicia francesa contra Loïk Le Priol y Romain Bouvier por el asesinato del exrugbier argentino . Después de cuatro años y medio de proceso judicial, sus allegados se abrazaron a la salida del tribunal y se retiraron con gestos de tranquilidad tras conocer el veredicto.

Le Priol fue condenado a 26 años de prisión y Bouvier a 19 por el homicidio ocurrido el 19 de marzo de 2022, después de una pelea en un bar de París. Si bien el tribunal no mantuvo la calificación de asesinato con premeditación, los abogados de la familia consideraron que las penas fueron proporcionales a la gravedad del caso.

Yann Le Bras, uno de los abogados de la familia, destacó el impacto que tuvo la sentencia sobre los allegados del exintegrante de Los Pumas: " La reacción es la del apaciguamiento de las familias Hegarty y Aramburu. El castigo está a la altura de la gravedad de los hechos. Hay que considerar que esta audiencia fue de una intensidad muy alta ”, sostuvo.

La madre de Federico, Cecilia Aramburú, también habló después de la sentencia y expresó su satisfacción porque Le Priol y Bouvier quedaron presos: "No entiendo cómo personas con semejantes antecedentes pudieron estar en libertad y actuar de esa forma, pero me alivia saber que ahora no pueden volver a hacer daño”, declaró en español, según L’Équipe.

La madre del exPuma también destacó que el juicio le permitió despejar sus dudas sobre la conducta de su hijo antes de su muerte: "Nos vamos con la certeza de que está claro de que Federico fue víctima de dos criminales, y que Federico no era una persona violenta ni un delincuente".

“La figura de su hijo aparece con plena claridad”

La imagen de Federico Aramburú estuvo presente entre quienes esperaron el veredicto frente al palacio de justicia. Sophie Thonon-Wesfreid, abogada de Cecilia Aramburú, señaló que su clienta recibió la sentencia con serenidad y destacó cómo quedó expuesta la figura del exrugbier durante el proceso.

“La figura de su hijo aparece con plena claridad”, sostuvo la letrada ante la prensa francesa. Para la familia, el fallo puso fin a un proceso judicial que se extendió durante cuatro años y medio y que buscó determinar las responsabilidades por la muerte del exjugador argentino en París.