"Espero que puedan perdonarme": el pedido de Le Priol antes de conocer la sentencia por el asesinato de Martín Aramburú

Loïk Le Priol , acusado por el asesinato a tiros del exrugbista argentino Federico Martín Aramburú , tuvo este viernes su última oportunidad para hablar ante la Corte de Asís de París. Con la deliberación del tribunal y del jurado popular ya en marcha, el exmilitar francés pidió perdón a la familia de la víctima y vinculó su mensaje con la visita del papa León XIV a París .

“ Soy cristiano como vosotros (familia de Aramburú), que el papa esté justo hoy aquí, espero que sea un signo y que encontréis la fuerza de perdonarme y yo de perdonarme a mí mismo ”, expresó Le Priol en su última intervención antes del veredicto.

El acusado aseguró que durante las tres semanas que duró el juicio intentó ser “sincero” y que el proceso le permitió “comprender muchas cosas” sobre sí mismo. También sostuvo que buscó aportar respuestas a la familia de Aramburú, aunque reconoció que ninguna explicación podrá reemplazar al exjugador argentino.

“Lo hice por la familia, por el tribunal , para intentar aportar en la medida de lo posible respuestas que nunca satisfarán, que nunca reemplazarán al señor Aramburú”, afirmó. Luego se refirió al pedido de 27 años de prisión formulado por la Fiscalía: “Veintisiete años es vertiginoso, es mi edad en el momento de los hechos. Pero ¿cuánto vale la vida de un hombre?”.

En el tramo final de su declaración, Le Priol manifestó su deseo de recuperarse y evitar volver a protagonizar un episodio similar. “ Me gustaría curarme algún día. Es relativamente posible en prisión. Para que nunca más vuelva a cometer lo irreparable ”, sostuvo.

Bouvier también habló antes de la deliberación

El otro principal acusado, Romain Bouvier, señalado por la tentativa de homicidio en el mismo episodio, tuvo una intervención mucho más breve. El hombre, amigo íntimo de Le Priol, destacó “la dignidad y el sufrimiento” de la familia Aramburú.

Para Bouvier, la Fiscalía solicitó 20 años de prisión. En tanto, los otros dos acusados, Lyson Rochemir y Anthony Sorrentino, decidieron no pronunciar sus últimas palabras ante la Corte.

La Fiscalía pidió tres años de prisión, con dos en suspenso, para Rochemir, quien era pareja de Le Priol al momento del crimen y está acusada, entre otros cargos, por la alteración de la escena. Para Sorrentino solicitó una pena de tres años, también con dos en suspenso, por ocultamiento de pruebas y por haber ayudado a Bouvier durante su breve huida.

¿Cuándo se conocerá la sentencia por el crimen de Aramburú?

Después de las últimas intervenciones de los acusados, el presidente de la Corte de Asís dio por cerrado el proceso y anunció el comienzo de las deliberaciones del tribunal y del jurado popular.

En Francia no existe un plazo legal establecido para que los jueces y jurados emitan el veredicto. El tiempo depende de la complejidad de cada causa. Sin embargo, en este proceso se espera que la decisión se conozca a lo largo de este viernes.

La Corte deberá determinar la responsabilidad de Le Priol por el asesinato de Aramburú y la de Bouvier por la acusación de tentativa de homicidio. La pena máxima contemplada puede llegar a la cadena perpetua, aunque la Fiscalía optó por solicitar 27 años para Le Priol y 20 para Bouvier.

Los puntos centrales que deberá resolver el tribunal

Uno de los interrogantes centrales será determinar si existió intención de matar. Los dos principales acusados sostienen que efectuaron los disparos en un contexto de defensa propia, luego de una pelea ocurrida durante la madrugada del 19 de marzo de 2022 en París.

También estuvo bajo análisis durante el juicio el estado psicológico de Le Priol y su capacidad de discernimiento al momento del crimen. El excomando de la Marina francesa había sido diagnosticado con estrés postraumático después de sus misiones militares en África, un elemento que formó parte de la discusión durante el proceso.

El caso se inició después de una pelea en un bar del bulevar Saint-Germain, en la que también participó Shaun Hegarty, exrugbista de origen neozelandés y amigo de Aramburú. Tras el enfrentamiento, Le Priol y Bouvier, que habían incumplido una prohibición judicial de acercamiento entre ambos, siguieron al argentino.

Según la acusación, Bouvier efectuó cuatro disparos y Le Priol otros seis. Dos de los proyectiles disparados por Le Priol impactaron contra Aramburú y provocaron su muerte.

El exrugbista argentino tenía 42 años y tres hijos. Más de cuatro años después del crimen, la Justicia francesa se encuentra ahora a horas de definir la responsabilidad penal de los acusados.