Cinco millones de robots funcionan actualmente en fábricas de todo el mundo, sobre todo en China, Estados Unidos, Japón, Corea del Norte y Alemania. El parque mundial de robots industriales en funcionamiento aumentó un 9 % interanual en 2025, hasta un récord de 5 millones, según cifras publicadas por la Federación Internacional de Robótica.

Las fábricas de todo el mundo instalaron más de 600.000 unidades nuevas durante el año pasado, un 11 % más que en 2024.

China es líder mundial en la instalación de robots con un crecimiento en 2025 de las instalaciones de un 20 % interanual, hasta 354.000 robots industriales.

Las instalaciones de robots en las fábricas de China representan el 59 % de los despliegues globales.

EE.UU. instaló 38.400 robots en las fábricas en 2025, Japón, 36.200; Corea del Sur, 30.200; y Alemania, 24.800 robots industriales.

Alemania es el quinto mercado de robótica más grande del mundo y, con diferencia, el mayor de Europa. En 2025, Alemania representaba el 41 % del total de instalaciones en la Unión Europea (UE), aunque las instalaciones cayeron un 8 % respecto al año anterior.

La industria automotriz es la principal usuaria de robots industriales en Alemania, pero su cuota de mercado disminuye.

El número de instalaciones en Italia, el segundo mercado europeo más grande, cayó un 11 %, hasta aproximadamente 7.800 unidades.

Los robots se potencian con la inteligencia artificial. Foto: Dpa

La IA acelera el proceso

Francia recupera el tercer puesto con casi 4.500 unidades, un 8 % menos, por delante de España, con cerca de 4.300 unidades, un 15 % menos.

La Federación Internacional de Robótica prevé que las instalaciones de robots industriales aumentarán un 9 % en 2026, hasta 655.000 unidades, y hasta 806.000 en 2029, sobre todo en China, EE.UU. e India.

Impulsarán la demanda de automatización el desarrollo de la capacidad de producción en economías con altos salarios y en países con escasez de mano de obra.

Además, el cambio demográfico respalda también la demanda de robots industriales, cuyas capacidades aumentan con los avances en inteligencia artificial, visión artificial y sensores. Efe