La insólita chicana de una aerolínea europea sobre la forma de Chile que se hizo viral.

Chile se convirtió inesperadamente en protagonista de uno de los memes del momento durante estos últimos días en las redes sociales, y una aerolínea de origen europeo publicó una imagen jugando con la característica forma larga y estrecha del país acompañando la broma con una frase que rápidamente llamó la atención: “Nosotros si voláramos a Chile ”.

La publicación de la lowcost Ryanair apareció en medio de una tendencia que explotó durante los últimos días en X, TikTok e Instagram. El formato consiste en exagerar la geografía chilena y representar habitaciones, personas, vehículos y todo tipo de objetos extremadamente largos y angostos, como si debieran adaptarse a las dimensiones del país. El fenómeno comenzó a circular incluso en publicaciones en francés, inglés y ruso.

Chile posee un territorio que se extiende aproximadamente 4.270 kilómetros de norte a sur y alcanza un ancho máximo cercano a los 445 kilómetros. La particular silueta del país fue durante años motivo de comparaciones, pero en estos últimos días el meme ganó una nueva dimensión internacional.

Que Ryanair se sumara no fue demasiado sorprendente. La compañía desarrolló durante años una estrategia en redes basada en el sarcasmo, las respuestas provocadoras y la utilización inmediata de fenómenos virales. Su estilo es tan particular que The Washington Post llegó a describir su cuenta como una de las presencias más mordaces entre las aerolíneas.

El comentario sobre Chile tiene además una segunda lectura: pese a escribir “Nosotros sí volamos a Chile”, la aerolínea no opera actualmente rutas al país sudamericano. Su propia información corporativa sitúa su extensa red principalmente en Europa, Medio Oriente y el norte de África. El mensaje fue, por lo tanto, otra pieza del chiste y no el anuncio de un nuevo destino.

La empresa parece haber aprovechado el momento exacto en el que el fenómeno estaba creciendo. Los memes sobre Chile registraron un fuerte aumento de circulación durante esta semana y varias publicaciones acumularon millones de visualizaciones, convirtiendo al país en tendencia mucho más allá de Sudamérica.

De las ventanillas al equipaje: Ryanair también se ríe de sus propios pasajeros

La estrategia no se limita a memes internacionales. Ryanair tiene fama de contestar con ironía incluso cuando las publicaciones originales son quejas de sus propios clientes.

Uno de los casos más conocidos ocurrió cuando una pasajera protestó porque había pagado por un asiento junto a la ventanilla pero encontró una fila prácticamente sin ventana. En lugar de disculparse, la aerolínea respondió señalando irónicamente una pequeña abertura. Aquella interacción consiguió decenas de millones de visualizaciones.

En otro episodio, un pasajero criticó las escaleras utilizadas para abordar un avión y escribió que la próxima vez llevaría las suyas. Ryanair redobló la apuesta: le contestó que entonces también llevara su propio avión. La respuesta superó los 20 millones de visualizaciones.

Incluso una queja sobre el poco espacio entre los asientos terminó convertida en contenido. Cuando una usuaria alta cuestionó públicamente la falta de lugar para sus piernas, la cuenta española de la compañía le sugirió, básicamente, doblar las rodillas.

El mensaje provocó risas, pero también críticas de usuarios que cuestionaron que una empresa se burlara de reclamos reales sobre su servicio.