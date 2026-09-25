Ucrania mata varios civiles tras fuertes ataques a las fuerzas de Rusia

Mueren cuatro civiles por ataques de Ucrania contra Rusia en una provincia ocupada en el marco de la invasión desatada en 2022.

Al menos cuatro civiles han muerto este viernes a causa de varios ataques lanzados por el Ejército de Ucrania contra Rusia y una zona de la provincia ucraniana de Zaporiyia (sur) ocupada por las tropas rusas en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

En un primer incidente, al menos tres personas han muerto por un ataque contra un "convoy humanitario" en Zaporiyia, según ha denunciado el gobernador de la región rusa de Omsk, Vitali Jotsenko, quien ha afirmado que todas las víctimas eran residentes de esta zona del país euroasiático.

Así, ha indicado que "un ataque cobarde de las Fuerzas Armadas ucranianas contra un convoy humanitario que iba de Omsk a la zona de la operación militar especial -nombre que da Rusia a la invasión de Ucrania--" ha dejado tres muertos y un herido en Zaporiyia, sin más detalles al respecto.

Ucrania mata civiles con sus drones Por otra parte, al menos una persona ha muerto en la región de Perm a causa de un ataque con drones lanzado por Ucrania contra una "instalación industrial" en la zona, según el gobernador, Dimitri Majonin, quien ha asegurado que aún se están analizando los posibles daños materiales registrados en las instalaciones.

Los drones de Ucrania y de Rusia no dejan de impactar en esta larga guerra. Foto: Dpa. DPA Además, trece personas, entre ellas un niño de seis años, han resultado heridas por otro ataque con drones contra Vorónezh, según ha denunciado el gobernador regional, Alexander Gusev, quien ha especificado que dos de los heridos se encuentran ingresados en cuidados intensivos.