Lluvia de drones entre Rusia y Ucrania en una guerra que parece sin fin

La noche trajo nuevos ataques. Rusia derribó más de 500 drones lanzados por Ucrania, que cifra en más 120 las interceptaciones de estos aparatos.

Los drones de Rusia y de Ucrania no dejan de volar por las noches en suelo enemigo. Foto: Efe.

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles el derribo de más de 500 drones lanzados durante la noche por el Ejército de Ucrania, que por su parte ha cifrado en más de 120 las interceptaciones, en el marco de un nuevo intercambio de ataques al hilo de la invasión rusa, desatada en febrero de 2022.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que los sistemas de defensa antiaérea del país han "interceptado y destruido" un total de 514 aparatos durante la noche.

Los drones cayeron en varias regiones del país, así como en aguas del mar Negro, el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada en 2014.

Rusia también ataca Ucrania Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha dicho que las tropas rusas lanzaron 161 drones contra el país.

Las tropas de Rusia siguen avanzando en Ucrania. Foto Efe EFE De esos aparatos, 119 han sido derribados.