"Contratacaremos si nos atacan": el gobierno de Lituania le dice a la BBC que tiene planes de respuesta y evacuación ante las amenazas de Rusia

El primer ministro de Lituania, Mindaugas Sinkevičius, le dijo a la BBC que su país ha hecho planes de evacuación ante las amenazas de Rusia, pero que "no se rendirán" si son atacados.

Además, en entrevista con el programa Newsnight, sostuvo que los lituanos se sienten "constantemente amenazados" por Rusia, en parte debido a la entrada de drones en el espacio aéreo del país.

El primer ministro agregó que si su país fuera atacado: "contraatacaríamos. Intervendríamos".

Sin embargo, señaló que existen planes para "diversos escenarios" y mencionó como ejemplo la evacuación de los adultos mayores de las ciudades "sin contratiempos” y evitando los atascos de tráfico.

"Estamos considerando diversos escenarios, aunque no todos se están debatiendo en público", le dijo Sinkevičius a la BBC.

"Nos enfrentamos a amenazas concretas. No ocurren a diario, pero las estamos experimentando y son una realidad para nosotros", añadió.

Lituania es miembro de la OTAN y comparte frontera terrestre con el enclave ruso de Kaliningrado.

Se cree que la OTAN tiene desplegados varios miles de soldados en ese estado báltico, incluidos efectivos de Estados Unidos y Alemania.

Aunque Estados Unidos está revisando actualmente sus despliegues militares en Europa, el presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, dijo este martes que una nueva rotación de tropas estadounidenses está de camino a su país.

Getty Images El gobierno de Lituania dice haber recibido "ataques híbridos " por parte de su vecina Bielorrusia, aliada de Rusia.

El primer ministro Sinkevičius opinó que Reino Unido necesita un "cambio de mentalidad" en cuanto a su enfoque de la defensa, aunque observó que Lituania está "más cerca de la frontera y más cerca de la amenaza".

La semana pasada, cazas de la OTAN derribaron un dron que entró en el espacio aéreo de Lituania.

El país báltico ha sufrido numerosos incidentes en el último año que describe como "ataques híbridos" y de los que culpa a la vecina Bielorrusia, una aliada estrecha de Rusia.

El lunes por la noche, los vuelos se vieron interrumpidos en el principal aeropuerto de Lituania debido a lo que el operador del aeropuerto en Vilna denominó un "ataque híbrido realizado por Bielorrusia" con objetos con forma de globos.

El principal asesor del presidente, Deividas Matulionis, sostuvo este martes que no está claro que los objetos fueran globos.

La posición de la OTAN

La OTAN indicó que, hasta diciembre del año pasado, tenía más de 5.000 soldados desplegados en Lituania, y admitió que actualmente no puede proporcionar una cifra precisa del número de efectivos desplegados en el país.

Alemania, aliada de la OTAN, ha prometido desplegar de manera permanente en Lituania una brigada de 5.000 efectivos preparada para el combate, en respuesta al deterioro de la seguridad en Europa.

No obstante, la OTAN precisó el martes que la unidad no alcanzará su "plena capacidad operativa" hasta finales de 2027.

El ejército alemán no ha logrado reclutar suficiente personal voluntario y ahora está recurriendo a asignaciones obligatorias para cubrir algunos puestos.

La mayoría de las tropas estarán acuarteladas en Rūdninkai, cerca del paso de Suwałki, una franja que limita con Lituania y Polonia y que también une Bielorrusia con Kaliningrado en Rusia.

Getty Images Lituania, Estonia y Letonia se incorporaron a la OTAN en 2004.

Aún no se han confirmado los orígenes del incidente con drones ocurrido la semana pasada en Lituania.

Aun así, el ministro de Defensa, Robertas Kaunas, le dijo a la BBC que procedía de Bielorrusia.

El secretario de Defensa de Reino Unido, Wes Streeting, manifestó que, "gracias a la rápida y profesional actuación de las fuerzas lituanas e italianas, la OTAN demostró una vez más su disposición a proteger nuestro espacio aéreo".

"Nos mantenemos unidos, las 24 horas del día, en defensa de cada centímetro del territorio de la OTAN", agregó.

Moscú no hizo comentarios sobre el incidente.

Las incursiones con drones militares se han vuelto cada vez más comunes en toda Europa desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Los residentes de Vilna, la capital de Lituania, también se vieron obligados a refugiarse en mayo después de que se activara una alerta por drones, lo que provocó la suspensión temporal de vuelos y viajes en tren.

Aviones de la OTAN han despegado en repetidas ocasiones para derribar drones ucranianos extraviados que han cruzado la frontera hacia Estonia y Letonia, países vecinos del Báltico, este año.

Ucrania sostiene que estos drones que se desvían de su rumbo son consecuencia de los sistemas de guerra electrónica rusos, diseñados para modificar la ruta de vuelo de los drones ucranianos.

Lituania, Estonia y Letonia se incorporaron a la OTAN en 2004 y quedaron amparados por el Artículo 5 de la alianza, según el cual un ataque armado contra uno de sus miembros se considera un ataque contra todos.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC