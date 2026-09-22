Impiden tres nuevos intentos de María Corina Machado de regresar a Venezuela

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado intentó regresar a Venezuela en tres oportunidades durante esta semana, pero en todos los casos se le impidió salir de Panamá, según confirmó este martes su equipo a EFE. Con estos nuevos episodios, ya son “al menos siete” los intentos de la dirigente por volver a su país.

“Se le ha impedido volar desde Panamá . Permanece allí sin poder salir”, denunció su equipo. Machado permanece fuera de Venezuela desde diciembre , cuando viajó a Noruega para recibir la medalla del Premio Nobel de la Paz, después de pasar cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida.

La dirigente había anunciado en distintas ocasiones su intención de regresar. En julio, reiteró que su vuelta sería una promesa que cumpliría “paso a paso” y aseguró que su lugar estaba junto a los venezolanos.

Uno de los episodios más recientes ocurrió después de los dos terremotos que afectaron a Venezuela el 24 de junio. Machado había anunciado entonces que regresaría al país para acompañar a las víctimas y posteriormente denunció que el Gobierno de Delcy Rodríguez había cerrado el espacio aéreo comercial para impedir su llegada desde Ciudad de Panamá.

En ese momento, The Wall Street Journal publicó que el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump habría presionado para frenar el regreso de Machado , una versión que posteriormente fue negada por el propio mandatario. Trump aseguró que nunca le pidió que no viajara a Venezuela .

La situación también generó una posición pública del Gobierno estadounidense. El subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado, Cartwright Weiland, afirmó durante una audiencia en el Congreso que Washington no impediría el regreso de Machado.

María Corina Machado permanece en Panamá mientras continúa sin concretarse su regreso a Venezuela. EFE

“Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a volver”, aseguró Weiland el pasado 15 de julio.

Desde entonces, Machado continuó planteando su regreso como uno de sus objetivos políticos. A comienzos de septiembre, la dirigente participó desde Panamá en una conferencia del Premio Nobel de la Paz y reclamó que el proceso de transición venezolano incluya un calendario para elegir un nuevo presidente.

El nuevo escenario político en Venezuela

La imposibilidad de concretar el regreso de Machado ocurre en un contexto político diferente al de los meses anteriores. La dirigente no participa de las conversaciones entre el Gobierno venezolano y un sector de la oposición impulsadas por Estados Unidos, que retomaron su segunda etapa en septiembre.

En paralelo, Donald Trump y Delcy Rodríguez mantuvieron este martes una reunión en Nueva York, donde ambos se encuentran por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el contenido del encuentro.

Atención: Impiden a María Corina regresar a Venezuela. En las últimas horas han sido tres los intentos, por vía marítima y aérea, desde Panamá, sin éxito. Suman siete intentos -sí, siete-, en las últimas semanas.



NO la dejan regresar a su propio país. https://t.co/Wm4re0uHzT — Pedro Urruchurtu Noselli (@Urruchurtu) September 23, 2026

Machado, por su parte, continúa en Panamá a la espera de poder regresar a Venezuela. Su equipo sostiene que esta semana volvió a intentar hacerlo en tres ocasiones, lo que eleva a “al menos siete” el número de intentos desde que abandonó el país.