Entraron al Louvre, pegaron sus propios cuadros junto a la Mona Lisa y terminaron detenidos

Dos ciudadanos alemanes fueron detenidos el sábado en el Museo del Louvre, en París , después de pegar dos pinturas de elaboración propia en las paredes de la Sala de los Estados , el espacio donde se encuentra la Mona Lisa de Leonardo da Vinci . El episodio no provocó daños a la famosa obra.

Según fuentes policiales, los dos hombres utilizaron cinta adhesiva para fijar directamente sobre las paredes del recinto dos pinturas de aproximadamente 30 por 40 centímetros. Una de las obras mostraba a uno de los detenidos vestido con una armadura, mientras que la otra los representaba a ambos junto a una mujer . El personal de seguridad del museo detectó la intervención y ambos fueron posteriormente arrestados por la Policía por daños menores en una de las paredes.

Al ser interrogados, los hombres aseguraron que habían realizado la acción por diversión . Sus identidades no fueron divulgadas y deberán declarar ante un tribunal una vez que el museo formalice la denuncia correspondiente.

El episodio tiene un antecedente reciente. En noviembre de 2025, dos jóvenes belgas identificados como Neal y Senne , que tenían más de 40.000 seguidores entre TikTok e Instagram, también lograron colocar una pintura propia en la Sala de los Estados.

Los jóvenes ingresaron al museo con una bolsa de compras que contenía un retrato propio enrollado y una estructura plegable hecha con piezas de Lego para sostenerlo. Cerca del cierre del museo, montaron el lienzo dentro de la bolsa y consiguieron colocarlo en una de las paredes de la sala.

La intención original era ubicarlo junto a la Mona Lisa, pero la cantidad de guardias y visitantes se los impidió. Finalmente, lo instalaron en otro sector de la misma sala.

“Tenemos solo 30 segundos para conseguirlo; vamos a poner nuestro cuadro en la misma habitación que el de la Mona Lisa”, habían dicho en un video publicado en sus redes sociales.

Los dos jóvenes ya habían realizado una acción similar en el Museo de Bellas Artes de Gante, en Bélgica. En aquella oportunidad en el Louvre, decidieron no esperar para ver la reacción de los guardias.

El antecedente del millonario robo al Louvre

El nuevo episodio ocurre mientras el sistema de seguridad del Louvre continúa bajo atención después de uno de los robos más graves de su historia reciente.

El 19 de octubre de 2025, ocho piezas de las joyas de la corona francesa, valuadas en unos €88 millones (US$ 102 millones), fueron robadas de la Galería de Apolo en menos de ocho minutos y durante el horario habitual de apertura al público.

Los delincuentes, disfrazados de trabajadores de la construcción, ingresaron y abandonaron el museo a través de una ventana utilizando un elevador de carga. Se trató del primer robo de arte registrado en el Louvre desde 1998.

Aunque cuatro sospechosos fueron detenidos, las piezas todavía no fueron recuperadas. La Galería de Apolo reabrió sus puertas al público en julio de 2026, aunque sin las joyas en exhibición.