Desplantes, cámaras indiscretas y protestas: las tres perlas que dejó la ONU

La Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a concentrar este martes la atención política mundial en Nueva York. Entre discursos, cruces diplomáticos y fuertes definiciones internacionales, el primer día del debate general en la ONU también dejó algunas escenas particulares que rápidamente comenzaron a circular por fuera del recinto.

Donald Trump fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. En sus 37 minutos frente a la Asamblea, el presidente estadounidense abordó desde Irán y Venezuela hasta Cuba y la inteligencia artificial. Sin embargo, algunos de los momentos más comentados ocurrieron mientras hablaba (o incluso fuera del edificio) y terminaron convirtiéndose en las particulares “perlas” de la jornada.

Uno de los episodios más tensos llegó cuando Trump comenzó a hablar de Cuba , cuestión para la que no se limitó a describir la situación de la isla como problemática, sino que aseguró que su administración busca un “cambio fundamental”, además de afirmar que el Gobierno cubano enfrenta la mayor presión de su historia y calificó al país como un “Estado absolutamente fallido” que, según pronosticó, terminará cayendo.

El discurso del presidente de los Estados Unidos Donald Trump fue uno de los momentos centrales de la jornada en la ONU.

Fue durante ese tramo cuando la delegación cubana, encabezada por el canciller Bruno Rodríguez, se levantó y abandonó el salón en señal de protesta. Trump agregó que el secretario de Estado Marco Rubio está involucrado en negociaciones con La Habana y remató su mensaje asegurando que “la libertad llegará a Cuba”.

La reacción no quedó solamente dentro del recinto. Rodríguez rechazó posteriormente las declaraciones de Trump, reivindicó el derecho de Cuba a ser un país soberano e independiente y responsabilizó a las medidas económicas de Washington por parte de las dificultades que atraviesa la isla. Estados Unidos mantiene desde hace más de seis décadas un embargo comercial contra Cuba, mientras la administración Trump intensificó durante 2026 su campaña de presión.

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Trump recordó la captura de Maduro y la cámara encontró a Delcy Rodríguez

Durante otro momento de su discurso, el presidente Trump reivindicó desde el atril la operación estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y utilizó ese episodio como ejemplo de la nueva política de Washington hacia América Latina. Según el mandatario, las acciones estadounidenses demuestran que su país no permitirá amenazas contra sus intereses en el hemisferio.

Justo mientras hablaba de Maduro, la transmisión mostró a Delcy Rodríguez sentada entre los asistentes. El plano resultó especialmente llamativo por el nuevo escenario político venezolano: Rodríguez fue vicepresidenta durante el gobierno de Maduro y asumió como presidenta encargada después de su captura.

Su presencia en Nueva York tampoco era meramente protocolar. Rodríguez llegó a Estados Unidos al frente de una delegación que mantiene conversaciones sobre energía, minería y la reestructuración de la deuda venezolana. Además, tenía prevista una reunión con Trump durante la Asamblea General, en un contexto de acercamiento entre Washington y Caracas que incluye negociaciones vinculadas al sector petrolero.

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Así, el movimiento de cámara terminó construyendo una escena cargada de contraste: Trump reivindicó la operación que apartó a Maduro mientras, a pocos metros, escuchaba quien fue su vicepresidenta y hoy negocia directamente con la administración estadounidense.

Protestas contra Delcy Rodríguez afuera de la sede de la ONU

La presencia de Rodríguez también tuvo repercusiones fuera del edificio de Naciones Unidas. Mientras se desarrollaban las actividades de la Asamblea General, un grupo de manifestantes se concentró en las inmediaciones de la sede de la ONU en Nueva York para protestar contra su presencia.

Las imágenes muestran a los manifestantes reunidos en el exterior del complejo durante una jornada atravesada por la presencia de distintas delegaciones y dirigentes internacionales. La protesta sumó así otra postal al día que tuvo a Venezuela como uno de los focos de atención.

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Entre delegaciones que abandonaron el recinto, cámaras que encontraron el plano justo y manifestaciones en las calles de Nueva York, el primer día del debate general dejó claro que buena parte de lo que sucede alrededor de la Asamblea no necesariamente pasa por los discursos oficiales. Algunas veces, las imágenes paralelas terminan contando su propia historia.