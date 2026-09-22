Brutal tiroteo escolar en Turquía: 11 alumnos terminaron heridos y hay 3 en grave estado

El tiroteo ocurrió en las inmediaciones de una escuela de Turgutlu, al oeste del país. Detuvieron al adolescente y a tres familiares para interrogarlos.

Un grave episodio de violencia conmocionó este martes a Turquía luego de que un adolescente desatara un tiroteo en la puerta de una escuela secundaria de Turgutlu, en el oeste del país. El ataque dejó 11 estudiantes heridos y terminó con la detención del tirador.

El ministro del Interior, Mustafa Ciftci, informó durante una rueda de prensa en la cercana ciudad de Manisa que diez de los menores continuaban bajo tratamiento médico. Tres de ellos permanecían en cuidados intensivos, mientras que una de las víctimas ya había recibido el alta, todos menores de edad. Además, los padres del sospechoso y su abuelo fueron detenidos para ser interrogados en el marco de la investigación sobre el tiroteo.

El arma estaba registrada a nombre de la abuela del sospechoso Según informaron, durante el ataque se utilizó un arma registrada a nombre de la abuela del adolescente y que permanecía guardada en la vivienda de sus abuelos. Las autoridades buscan determinar cómo llegó a manos del joven y bajo qué condiciones estaba guardada.

Testigos relataron escenas de tensión inmediatamente después de los disparos. Un residente contó que escuchó las detonaciones, salió a la calle y observó al joven mientras corría. Otro testigo aseguró que no pudieron intervenir debido a que el atacante llevaba un rifle.

Cámaras de seguridad registraron al presunto atacante La agencia local DHA difundió imágenes de cámaras de seguridad en las que se observa a un joven vestido con pantalones vaqueros negros, chaqueta y camiseta verde mientras sostenía un arma de cañón largo. Gurlek señaló que la investigación también intenta establecer cómo el arma terminó en poder del menor, las condiciones en las que era guardada y supervisada y las denuncias sobre un supuesto acoso escolar previo al episodio. Tras el ataque, el Ministerio de Educación decidió suspender todas las clases en la institución durante el resto de la jornada.