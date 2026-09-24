Ucrania insiste ante la OTAN: quiere poderosos misiles para atacar a Rusia

El presidente de Ucrania , Volodímir Zelenski , ha insistido en la reunión que ha mantenido con el secretario general de la OTAN , Mark Rutte , en que el Ejército ucraniano necesita de urgencia misiles interceptores capaces de derribar misiles balísticos rusos a los que ahora es extremadamente vulnerable Ucrania.

“ Hemos aprendido a interceptar misiles de crucero y drones. Estamos buscando soluciones para contrarrestar los ‘shaheds’ (drones kamikaze) de motor a reacción, y tenemos ya buenos resultados. Pero contra los misiles balísticos, por ahora, la única solución efectiva son los interceptores (para sistemas antiaéreos) Patriot, de los que precisamos casi cada día”, dijo Zelenski en X al informar de su encuentro con Rutte.

El presidente ucraniano recordó asimismo que Rusia ha lanzado en lo que va de semana “tres oleadas de ataques balísticos” contra Ucrania.

“Es imposible hacer frente a este terror contra la vida por nosotros mismos”, ha dicho también Zelenski, que ha agradecido a Rutte su “disposición a buscar soluciones” a las carencias ucranianas en defensa aérea.

Rutte también ha confirmado la reunión. “Mantendremos la calma, continuaremos incrementando nuestras capacidades y seguiremos apoyando a Ucrania”, ha dicho el político holandés también en X en un mensaje más escueto que el de Zelenski.

La reunión entre ambos ha tenido lugar en la representación ucraniana ante Naciones Unidas en Nueva York, donde esta semana se celebra la Asamblea General de la ONU.

La guerra entre Rusia y Ucrania lleva más de cuatro años. Foto: Efe

Rusia ha atacado esta madrugada con misiles balísticos Kiev, donde al menos dos personas han muerto y numerosas infraestructuras residenciales, de empresas no militares y energéticas han resultado dañadas, según los partes del ataque ofrecidos por el lado ucraniano.

Odesa ha sido otro de los objetivos de este nuevo ataque ruso a la retaguardia ucraniana.

Civiles muertos

Además, un dron lanzado por Rusia contra una explotación agrícola de la región de Járkov ha matado a al menos siete personas, según han informado las autoridades ucranianas.

Mientras Ucrania pone el foco en los múltiples objetivos civiles alcanzados en estos ataques, Rusia suele presentar partes en los que se mencionan también como instalaciones alcanzadas empresas de producción de armamento y otras infraestructuras relacionadas directamente con el esfuerzo de guerra ucraniano. Efe